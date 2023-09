Vicepresidenta Francia Márquez Mina, exigió respuestas concretas de las FF.MM y de Policía a violencia en el Cauca

–“Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad», afirmó este sábado la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, en Santander de Quilichao, en el marco de una reunión con los alcaldes y delegados de los 13 municipios del norte del Cauca, para abordar la difícil situación de orden público que se vienen presentando en los últimos días y buscar salidas y definir la inversión social desde el Gobierno Nacional para atender las prioridades para las comunidades.

«Tienen que asumir su tarea. Esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes y yo soy de esta región. Eso de tener carros explotando simultáneamente en diferentes municipios, no había pasado antes, necesitamos que las fuerzas militares y de Policía den respuestas concretas a eso», precisó la vicepresidenta.

Dijo también que no puede ser posible que las fuerzas del Estado no actúen como corresponde.

«Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado el pueblo por sus manos son superiores a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía».

«Yo sé del esfuerzo que hacen y sé que hay que salvaguardar la vida, pero ustedes tienen todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, ese es un mandato constitucional, y yo los exhorto y se los exijo que aquí lo implementen, de brindarle seguridad a esta comunidad”, puntualizó.

Francia Márquez advirtió que mientras ella ejerza el segundo cargo más importante del país, no va a permitir que continúen los atentados contra la población, mucho menos, en su región, y anunció que este lunes hablará con el presidente Gustavo Petro sobre esta escalada de violencia en el Cauca y el Valle del Cauca.

«Esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta. En Suárez bombardearon la escuela donde estudié», indicó y añadió que en este municipio «el Ejército no patrulla la cabecera municipal y se los digo yo porque cuando voy a mi municipio yo estoy a un lado y los guerrilleros están ahí mirándome y desafiándome».

Luego subrayó: «Nosotros llegamos como Gobierno para ofrecer respuesta a la comunidad y yo exijo esa respuesta. No digo que haya que violar los DDHH, con toda la precaución, pero las FFMM y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población y les pido que asuman ese papel aquí, yo no voy a seguir permitiendo eso».

De igual manera, afirmó que en materia social se requiere una articulación entre los gobiernos Nacional, departamental y municipal para lograr resultados significativos.

«Quiero irme de aquí con una lista de proyectos, de agua potable, de saneamiento Básico, de educación, deportivos, de lo que sea… en términos de inversión. Sí me los entregan yo los gestiono, ese es mi papel: el de coordinación interinstitucional para que se avance de manera concreta en los proyectos”, indicó.

La vicepresidenta también sostuvo una reunión con Organizaciones Indígenas y Afros, para hablar de los temas referentes a tierra que también tiene relación con el conflicto social en esta región, y que contribuye de alguna manera a aumentar la situación de conflictividad.

“Hemos hecho un preacuerdo y esperamos se logre concretar esta semana y que eso ayude a contribuir a ir resolviendo los obstáculos y las dificultades que tenemos acá en términos de tierra sobre todo en la zona plana”, indicó.

En ese sentido, Márquez, hizo un llamado a las instituciones, a que presenten respuestas en términos de la situación social como humanitaria, que viene ocurriendo en esta región.

“Instamos a nuestro Gobierno a tener respuestas concretas en términos de seguridad, pero también en términos de inversión social”, puntualizó.

La Vicepresidenta, estuvo acompañada por una amplia representación del Gobierno, entre ellos, algunos Viceministros, de las carteras de Defensa; Agricultura; Transporte; Deportes; Cultura; Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; Agencia Nacional de Tierras; la Defensoría; Unidad de víctimas; el Gobernado del Cauca, entre otros, a quienes pidió conformar una mesa técnica entre varios municipios de la región para impulsar proyectos que estén en fase 3, es decir, los que están ya para asignación de recursos.