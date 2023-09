Marchas de este 27 de septiembre en el país; objetivos y sitios de concentración

–Convocadas por el presidente Gustavo Petro, se cumplirán este miércoles 27 de septiembre las marchas «por el cambio, la vida, la justicia social y la paz».

Según el jefe del Estado se trata de defender las reformas sociales, la salud, el sistema laboral y pensional, la reforma agraria, tras proclamar que «el neliberalismo como pensamiento dominante en el mundo de hoy ha llegado a su final» y que «el cambio de paradigma económico se impone».

A su turno, las comunidades indígenas, que llegaron en caravana a la capital, afirman: «Nos movilizamos para que el fogón no se apague y la semilla de vida perdure».

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), para los pueblos indígenas, la Reforma Agraria implica la implementación de los derechos de la Madre Tierra y de sus habitantes.

«Llegó el momento para que los colombianos y colombianas nos unamos para visibilizar lo que somos y lo que anhelamos: Somos personas con capacidades para transformar positivamente al país y anhelamos que pronto como sociedad comprendamos, lo siguiente:

1) Nuestra riqueza como Nación está en nuestros orígenes y en nuestra diversidad poblacional, territorial y ambiental;

2) La diversidad es nuestra riqueza y ventaja;

3) Es posible que Colombia tenga un futuro en paz y con hermandad a partir de reformas estructurales;

4) Es necesario que nos juntemos para aprender y para construir con el otro la Colombia soñada de mil colores.

La ONIC señala que teniendo en cuenta lo anterior, se decidió participar en la movilización y expuso, además, entre otras, las siguientes razones:

-Nos movilizamos para visibilizar que los Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas tenemos capacidad de movilización y capacidad propositiva para transformar positivamente al país.

-Nos movilizamos para que la sociedad colombiana entienda que la vida de cualquier colombiano es sagrada, en consecuencia, debe protegerse por encima de todo.

-Nos manifestamos para visibilizar que la movilización no solo es un derecho que aporta a la construcción de un mejor Estado democrático, sino que es una forma de resistencia y pervivencia legítima de los Pueblos Indígenas que nos permite incidir en las decisiones que nos afectan.

-Nos movilizamos para que el fogón no se apague y la semilla de vida perdure; aquella que nos da alimentos y generaciones representadas en los niños y las niñas indígenas que reclaman ser el presente y futuro de Colombia.

-Nos movilizamos para que no fallezcan más niños y niñas indígenas por hambre.

-Nos movilizamos para que se detenga la situación de violencia que viven los territorios indígenas a razón del conflicto armado; pedimos se aceleren los diálogos con todos los actores para que se dé el cese de la guerra y se avance en la construcción de paz territorial con oportunidades reales o tangibles para la población, en tanto aún continúan los asesinatos, desplazamientos, amenazas y reclutamientos. La guerra no puede seguir existiendo en Colombia.

-Nos movilizamos para apoyar que se avance con mayor rapidez en las negociaciones y construcción de la Paz Total Territorial; es nuestro derecho vivir en paz y una obligación del Estado garantizarlo.

-Nos movilizamos para que Colombia viva en armonía, equilibrio y en paz; esto es esencial para que los derechos de todos los colombianos se cumplan y el goce efectivo de derechos sean igualitarios tanto para la Colombia urbana como la rural, es decir, para que no existan colombianos con más derechos que otros.

-Nos movilizamos para apoyar la implementación acelerada e incluyente de la Reforma Agraria en todo el territorio nacional.

-Nos movilizamos para que Colombia entienda la trascendencia de proteger sus riquezas, no en el discurso si no con acciones reales que lleguen a los territorios. Por ejemplo, se proteja el agua que el mundo necesita, así como los sitios sagrados, los árboles, los desiertos, los páramos como ecosistemas biológicos estratégicos para evitar el calentamiento global y promover el desarrollo de las sociedades, asimismo, los sistemas de biodiversidad existentes en la Amazonía, el Pacífico, el Caribe, el área Andina, las llanuras de la Orinoquía y demás zonas del país.

-Nos movilizamos a favor de cambios estructurales que permitan a cada colombiano y colombiana vivir conforme a sus sueños o anhelos.

-Nos movilizamos para visibilizar que la mayoría del pueblo colombiano apoya que se acelere la implementación de las reformas profundas del Estado, como condición para la paz y el buen vivir de todos y todas; la Colombia profunda y rural, mayoría empobrecida y víctimas del conflicto armado y del abandono Estatal.

-Nos movilizamos para visibilizar o denunciar el incumplimiento de Gobiernos anteriores de varios acuerdos, como aquellos que hacen parte del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz del 2016 (que involucra la reparación de las víctimas indígenas del conflicto armado), Autos, Sentencias judiciales de restitución de tierras y de derechos colectivos, acuerdos de Planes Nacionales y Territoriales de Desarrollo anteriores, acuerdos de mesas regionales y acuerdos internacionales favorables a los Pueblos Indígenas.

-Nos movilizamos para enviar un mensaje de esperanza al pueblo colombiano. Es momento que Colombia se una con un sólo propósito; construir una nueva sociedad revitalizada por el amor, la paz y el orgullo por nuestras capacidades e identidad. Es momento que Colombia se transforme de manera profunda para que cada colombiano logre sus sueños y el buen vivir o calidad de vida que merece.

A su turno las centrales obreras CUT, CTC y CGT; las confederaciones de Pensionados CPC y CDP y la Coordinadora Nacional para el Cambio, reportan que su participación en la jornada será «el Carnaval por la vida», con movilizaciones pacíficas y masivas en todo el país.

La CUT afirma que esta movilización «debe incidir en que los partidos políticos tradicionales dejen de oponerse al cambio y al clamor de la población que reclaman justicia social, primero con el estallido popular del 2021 y luego con la elección del actual presidente de la República, Gustavo Petro, quien incorporó este clamor nacional en sus políticas de cambio».

En Bogotá, será el punto principal de concentración. Las marchas comenzarán a las 9:00 de la mañana desde dos puntos: la calle 60 con carrera 7ª y el Parque Nacional, y se desplazará por esa vía para concluir con una gran concentración en la Plaza de Bolívar.

Allí se realizará un gran concierto a las 11:00 de la mañana con artistas como Aterciopelados, La 33, La Pacifican Power, Rap Bang Club, Plu con Plá, Lucía Vargas, Ácido Pantera, Raúl Numerao y Pasajeros, entre otros.

Tras la presentación artística se producirá la intervención del presidente Gustavo Petro.

Córdoba

En Montería, la capital de Córdoba, la CUT anunció que las marchas iniciarán a las 8:30 de la mañana en el parque Los Laureles y se desplazará hacia el parque Laureano Gómez.

Tolima

El punto de inicio será en la Casa del Maestro, ubicada en la Avenida 37 con Carrera 4g a las 8:00 de la mañana.

Huila

Se realizarán varios puntos de concentración, todos iniciarán a las 8:00 de la mañana. En Neiva será en el Centro de convenciones, en Garzón iniciará en el parque Nazareth, en La Plata será al frente del Hospital, y en Pitalito, la convocatoria está programada en la zona verde del metro.

Cartagena

En la capital de Bolívar, las movilizaciones iniciarán a las 9:30 de la mañana en la plaza de las ‘Botas Viejas’, al lado del castillo de San Felipe. Además, en los municipios del departamento, se convocó a la ciudadanía a reunirse en las plazas y parques principales.

Otros puntos de salida son los siguientes:

Amazonas: 9 am, frontera entre Brasil y Colombia.

Antioquia: 8:30 am, Parque Obrero (calle 58- carrera 39).

Arauca (Arauca): 8 am, Colegio Gustavo Villa.

Atlántico (Barranquilla): 9 am, SENA calle 30.

Boyacá (Tunja): 9 am, frente a la UPTC.

Caldas (Manizales): 4 pm. Parque de la Mujer.

Caquetá (Florencia): 8 am, Polideportivo Barrio Versalles.

Casanare (Yopal): 8 am, Parque de la Herradura.

Cauca (Popayán): 8 am, Sena Norte. – 9 am, Chirimía.

Cesar (Valledupar): 8 am, plazoleta del SENA, 8:00 am.

Chocó (Quibdó): 9 am, Parque Centenario

Córdoba (Montería) 8:30 am, Parque Los Laureles

Guainía (Puerto Inírida): 8 am, Instituto Integrado Custodia García Rovira.

Guaviare (San José del Guaviare): 8 am, entrada al barrio Arazá.

La Guajira (Riohacha): 7 am, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Magdalena (Santa Marta): 8 am, Colegio Liceo Celedón.

Meta (Villavicencio): 9 am, Centro Comercial Viva.

Nariño (Pasto): 9 am, Parque Santiago.

Norte de Santander (Cúcuta): 8 am, Sena (Pescadero).

Putumayo: 9 am. Alto Putumayo: estación de servicio Los Sauces

Bajo Putumayo: Coliseo José Homero

Villa Garzón y Mocoa: Colegio Fidel de Monclart.

Quindío (Armenia): 8 am, Plaza de Bolívar

Risaralda (Pereira): 9 am, Makro Dosquebradas.

San Andrés y Providencia: 8 am, Casa del Educador

Santander (Bucaramanga): 2:30 pm, Puerta del Sol.

Sucre (Sincelejo): 8:30 am, Frente al Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la Carretera Troncal de Occidente

Valle del Cauca (Cali): 9 am, Glorieta Avenida Estación.

Vaupés (Mitú): 8 am, Sindeva.