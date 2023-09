Colombianos marchan hoy; estos son los puntos de concentración

–-Acompañadas por un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional se cumplen este miércoles en Bogótá y otras ciudades del país las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro, «por el cambio, la vida, la justicia social y la paz».

Según el jefe del Estado se trata de defender las reformas sociales, la salud, el sistema laboral y pensional, la reforma agraria, tras proclamar que «el neliberalismo como pensamiento dominante en el mundo de hoy ha llegado a su final» y que «el cambio de paradigma económico se impone».

Anoche, particularmente, el presidente de la República insistió en exhortar a los habitantes del departamento del Cauca a salir a marchar contra la violencia:

Mañaba espero que el Cauca entero salga a laa calles a decirle a loa violentos que su tiempo se acabó. El tiempo de Colombia es la paz. Mañana 27 de septiembre a movernos por la Vida. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2023

Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció todas las garantías a los manifestantes:

Desde @MinInterior, acompañamos y hacemos seguimiento a la “Asamblea Nacional de Pueblos y Comunidades indígenas en defensa por la vida, el territorio, la justicia, la democracia y la paz “, como garantes de los procesos organizativos y sociales a los que tienen derecho. Esta… pic.twitter.com/8hbLAPGwMZ — Luis Fernando Velasco Chaves ? (@velascoluisf) September 27, 2023

En Bogotá, será el punto principal de concentración. Las marchas comenzarán a las 9:00 de la mañana desde dos puntos: la calle 60 con carrera 7ª y el Parque Nacional, y se desplazará por esa vía para concluir con una gran concentración en la Plaza de Bolívar.

Allí se realizará un gran concierto a las 11:00 de la mañana con artistas como Aterciopelados, La 33, La Pacifican Power, Rap Bang Club, Plu con Plá, Lucía Vargas, Ácido Pantera, Raúl Numerao y Pasajeros, entre otros.

Tras la presentación artística se producirá la intervención del presidente Gustavo Petro.

Córdoba

En Montería, la capital de Córdoba, la CUT anunció que las marchas iniciarán a las 8:30 de la mañana en el parque Los Laureles y se desplazará hacia el parque Laureano Gómez.

Tolima

El punto de inicio será en la Casa del Maestro, ubicada en la Avenida 37 con Carrera 4g a las 8:00 de la mañana.

Huila

Se realizarán varios puntos de concentración, todos iniciarán a las 8:00 de la mañana. En Neiva será en el Centro de convenciones, en Garzón iniciará en el parque Nazareth, en La Plata será al frente del Hospital, y en Pitalito, la convocatoria está programada en la zona verde del metro.

Cartagena

En la capital de Bolívar, las movilizaciones iniciarán a las 9:30 de la mañana en la plaza de las ‘Botas Viejas’, al lado del castillo de San Felipe. Además, en los municipios del departamento, se convocó a la ciudadanía a reunirse en las plazas y parques principales.

Los siguientes serán los puntos de salida:

Amazonas: 9 am, frontera entre Brasil y Colombia.

Antioquia: 8:30 am, Parque Obrero (calle 58- carrera 39).

Arauca (Arauca): 8 am, Colegio Gustavo Villa.

Atlántico (Barranquilla): 9 am, SENA calle 30.

Boyacá (Tunja): 9 am, frente a la UPTC.

Caldas (Manizales): 4 pm. Parque de la Mujer.

Caquetá (Florencia): 8 am, Polideportivo Barrio Versalles.

Casanare (Yopal): 8 am, Parque de la Herradura.

Cauca (Popayán): 8 am, Sena Norte. – 9 am, Chirimía.

Cesar (Valledupar): 8 am, plazoleta del SENA, 8:00 am.

Chocó (Quibdó): 9 am, Parque Centenario

Córdoba (Montería) 8:30 am, Parque Los Laureles

Guainía (Puerto Inírida): 8 am, Instituto Integrado Custodia García Rovira.

Guaviare (San José del Guaviare): 8 am, entrada al barrio Arazá.

La Guajira (Riohacha): 7 am, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Magdalena (Santa Marta): 8 am, Colegio Liceo Celedón.

Meta (Villavicencio): 9 am, Centro Comercial Viva.

Nariño (Pasto): 9 am, Parque Santiago.

Norte de Santander (Cúcuta): 8 am, Sena (Pescadero).

Putumayo: 9 am. Alto Putumayo: estación de servicio Los Sauces

Bajo Putumayo: Coliseo José Homero

Villa Garzón y Mocoa: Colegio Fidel de Monclart.

Quindío (Armenia): 8 am, Plaza de Bolívar

Risaralda (Pereira): 9 am, Makro Dosquebradas.

San Andrés y Providencia: 8 am, Casa del Educador

Santander (Bucaramanga): 2:30 pm, Puerta del Sol.

Sucre (Sincelejo): 8:30 am, Frente al Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, ubicado en la Carretera Troncal de Occidente

Valle del Cauca (Cali): 9 am, Glorieta Avenida Estación.

Vaupés (Mitú): 8 am, Sindeva.