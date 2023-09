Petro reclama su derecho a marchar: Si Biden se unió a una huelga por qué yo no

–Si el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se unió a una huelga de trabajadores de la industria automotriz, por qué yo no puedo sumarme a la marcha de este miércoles. Esto es lo que tácitamente advirtió el presidente Gustavo Petro, en respuesta a la Procuradora General Margarita Cabello Blanco.

Al efecto, el mandatario colombiano, trinó en su cuenta en la red social X:

“Aquí una procuradora dice que no puedo ir a la marcha convocada por los trabajadores”.

Y agregó: “Miren que pasa en EEUU”, destacando la información sobre la participación de su homólogo estadounidense en la citada huelga, tras 12 días de iniciada exigiendo aumento de salarios.

UAW members, your president stands with you. pic.twitter.com/nD9Bc0NGDi

Traducción: “Miembros de la UAW, su presidente los apoya”.

Efectivamente, con megáfono en mano, el presidente Joe Biden se unió este martes a la huelga de la United Auto Workers (Trabajadores del Automóvil Unidos), un sindicato que representa a los trabajadores de los sectores del automóvil, aeroespacial y de producción de maquinaria agrícola en Estados Unidos (incluido Puerto Rico) y Canadá y que reclama hasta un 40 % de aumento salarial.

“Han hecho muchos sacrificios. A las compañías ahora les está yendo muy bien ¿y saben qué? a ustedes debería de irles bien también”, dijo Biden tomando un megáfono para dirigirse a los empleados en huelga.

El mandatario respaldó las exigencias de los trabajadores y dijo que “ya es hora de hacerlo”.

I want hardworking men and women like the ones I stood shoulder-to-shoulder with today building the economy of the future.

And I want them building that future here in America. pic.twitter.com/CgTeRTUyHK

— President Biden (@POTUS) September 26, 2023