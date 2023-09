DNP y OCDE presentan Informe sobre Igualdad de Género en Colombia

El Departamento Nacional de Planeación y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentarán este jueves 28 de septiembre un Informe sobre la Igualdad de Género en Colombia. Este es el tercero de una serie que aborda la igualdad de género en América Latina y el Caribe, y sigue los análisis previos centrados en Chile y Perú.

Su objetivo es situar las diferencias de género en los resultados laborales y educativos en Colombia en un contexto comparativo y analizar los factores que contribuyen a la desigualdad de resultados, incluida la distribución desigual del trabajo no remunerado.

Uno de los aspectos destacados de este documento es su enfoque en cómo las políticas y programas existentes en Colombia pueden contribuir significativamente a mejorar la igualdad de género, especialmente mediante el reconocimiento y redistribución del trabajo de cuidado no remunerado. Esta tarea no solo es un imperativo moral y social, sino también un componente esencial de cualquier estrategia exitosa para lograr un crecimiento más fuerte, sostenible y equitativo.

La pandemia de COVID-19 y las medidas asociadas a combatirla han resaltado la urgencia de abordar el reparto desigual del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, ya que esto afecta directamente la participación en la población económicamente activa, los ingresos y la seguridad financiera de las mujeres.

Igualdad de género en Colombia: “Hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado” propone una estrategia de política global para lograr una mayor igualdad de género en el país. La primera parte del informe examina los datos sobre las diferencias de género en los resultados económicos y educativos y sobre los posibles factores que las provocan, como las actitudes basadas en el género y la distribución del trabajo no remunerado. La segunda parte desarrolla un marco integral de políticas para promover una distribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres y para aumentar los ingresos laborales de las mujeres.

Los objetivos de Igualdad de Género en Colombia se alinean con el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para un futuro mejor y más sostenible para todos, que contempla lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. En particular, el Objetivo 5.4 establece la importancia de «Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados mediante la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda a nivel nacional».

Por ejemplo, se estableció que, en las últimas décadas, la igualdad de género en Colombia ha avanzado en varias dimensiones. Los logros educativos de las mujeres han progresado en todos los niveles, alentados por el mayor rendimiento de la educación y la perspectiva de una mayor inclusión en el mercado laboral. Sin embargo, sigue habiendo grandes retos.

Como en todos los países, los hombres y las mujeres no comparten por igual las actividades laborales remuneradas y no remuneradas. En Colombia, las mujeres tienen menos probabilidades de trabajar remuneradamente y de hacerlo a tiempo completo. En cambio, suelen dedicar más horas al cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad, y a las tareas domésticas.

Adicionalmente, más de la mitad de la población colombiana en edad de trabajar son mujeres. De cara al futuro, el rápido envejecimiento de la población y la disminución de la población activa hacen que la movilización de esta importante reserva de talento deba representar una prioridad para cualquier estrategia política colombiana destinada a crear una economía y una sociedad más sostenible e inclusiva.

El documento forma parte de una serie de proyectos nacionales dentro del programa de trabajo de la OCDE sobre Igualdad de género en América Latina: Hacia un mejor reparto del trabajo remunerado y no remunerado. Y ha sido elaborado con el apoyo de la Unión Europea (UE), como parte del Mecanismo Regional para el Desarrollo en Transición en América Latina y el Caribe.

Este informe, que contempla las cifras, comparativos y recomendaciones, se presentará este jueves 28 de septiembre a partir de las 8:00 de la mañana de manera presencial y a través del canal de YouTube del Departamento Nacional de Planeación.

Como parte de este lanzamiento se tendrán dos paneles de expertos. El primero sobre brechas de género en el marcado laboral e inclusión productiva con la participación de la OCDE, el Consejo Privado de Competitividad, el Fondo Mujer Emprende, el Servicio Público de Empleo y la Universidad del Rosario; el segundo sobre sistemas de cuidado con la participación de la Vicepresidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación, la OCDE y ONU Mujeres.