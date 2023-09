Focalización y condicionalidad, claves para la implementación del programa Jóvenes en Paz

En este foro debatieron sobre los posibles resultados que puede esperar la sociedad con este

novedoso programa y analizaron la ejecución de estrategias similares en otros países.

Este programa está dirigido a jóvenes entre los 14 y 28 años que se encuentren en situación

de extrema pobreza, pobreza o vulnerabilidad, jóvenes rurales, jóvenes que han sido

víctimas de explotación sexual, que están en riesgo de ser vinculados a dinámicas de

criminalidad o que habitan en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que

han sido históricamente marginados y excluidos.



Además, plantea una ruta de atención integral a través de acciones en los ámbitos de la

salud emocional, mental y física, educación, promoción del deporte y la actividad física,

programas de empleo, emprendimiento, arte, cultura y compromisos de corresponsabilidad.

Juan Miguel Gallego Acevedo, Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional,

aseguró en la apertura del encuentro que, para este programa, “el DNP está a cargo de la

metodología de focalización territorial, e individual de los potenciales beneficiarios”, así

como de establecer un mecanismo de evaluación del impacto de este. Adicionalmente, “la

En el foro estuvo Christopher Blattman, quien es profesor en la Escuela Harris de Políticas

Públicas de la Universidad de Chicago y miembro del Instituto Pearson para el Estudio y

Resolución de Conflictos Globales.



En el panel de discusión estuvieron además Gabriela Posso, consejera Presidencial para

la Juventud; Daniel Cortés, Director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP; María

Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía y Directora del CESED, Universidad

de los Andes; y Santiago Tobón, profesor de Economía en la Universidad EAFIT; y moderó

Horacio Coral, director de Desarrollo Social del DNP.

Programas de transferencia monetaria

En su presentación, Blattman, que ha trabajado durante 20 años en intervenciones para

reducir la violencia y el reclutamiento por parte de grupos armados en Uganda, Liberia,

alimentarse, ni a sus hijos, no tienen la vivienda o los mínimos para vivir. Tienen buenas

alimentar hijos, tener un techo sobre tu cabeza, pero también comenzar una empresa con

mil dólares en el primer año se tradujo en que «la gente come mejor, ahorra más e invierte

más». Para el investigador internacional, son cuatro los mensajes clave que Colombia debe

tener presentes en la puesta en marcha de programas como el de Jóvenes en Paz.

“Si nos tomamos en serio la reducción de la violencia, tenemos que identificar, ayudar y

centrarnos en las personas que realmente la cometen porque, de lo contrario, no podremos

reducir la violencia entre los que no son violentos, y esta es la medida clave del éxito”

agrega.

Si queremos ayudar a la mayoría de los jóvenes colombianos, afirmó, “tenemos que

aumentar los beneficios y reducir los costes. Necesitamos tener programas baratos y

rentables”.

“Tenemos que reconocer que la primera vez que intentamos esto es un problema difícil,

vamos a intentar un poco, luego un poco más, y así, y con el tiempo con sólo uno o dos

años podemos tener un programa impactante, pero no podemos establecer expectativas

Sobre la violencia, agregó, “es el mayor problema del país. Es el mayor problema del

mundo, el mayor problema de mi ciudad, Chicago, y no lo resolveremos de la noche a la

mañana. Así que necesitamos este proceso de prueba y error, tenemos que aceptar

algunos fracasos para poder tener éxito”.

Claves según académicos del país

uno de los programas más ambiciosos de reducción de violencia que probablemente ha

se dirige un programa a jóvenes que no están en riesgo de generar violencia o ser víctima,

enseñanza tras este panel es cómo se deben precisar las condiciones de focalización y

Gabriela Posso, consejera Presidencial para la Juventud, señaló que estos programas

“i e ti a a que los jóvenes puedan reducir las tasas de violencia” en los territorios donde

El director de Justicia, Seguridad y Defensa del DNP, Daniel Cortés, argumentó que “estas

iniciativas de brindar oportunidades para los jóvenes se traducen en brindarles alternativas

Para concluir, desde el DNP se plantearon las particularidades de la ruta de atención, el

apoyo psicosocial, programas educativos, formación para el trabajo y corresponsabilidad.

También la necesidad de poner atención a la articulación institucional requerida y las

experiencias de ciudades, con la posibilidad de tenerlas en cuenta para avanzar con el

programa.