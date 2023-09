Gobierno reporta: 59.135 colombianos y colombianas marcharon de manera pacifica en todo el país

–El Ministerio del Interior indicó que las marchas realizadas en diferentes ciudades del país en apoyo a las reformas del Gobierno Nacional transcurrieron de manera pacífica, sin alteraciones de orden público, de acuerdo con el monitoreo que conjuntamente con la Fuerza Pública y organismos de control y de derechos humanos, se realizó desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, y del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.

El pueblo colombiano se moviliza por la vida y en apoyo a las reformas del Gobierno del Cambio. #27SPorLaVida pic.twitter.com/Vu0uGsSVga — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) September 27, 2023



También en la Policía Nacional funcionó un Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional que le hizo seguimiento a la jornada en todo el país,en el cual también hicieron presencia la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Militares, la Procuraduría General y los altos mandos de la institucion policial.

El Gobierno Nacional en sinergia con la Fuerza Pública y organismos de control y de derechos humanos, revisó que las marchas se desarrollaran con respeto y tranquilidad a fin de brindar las garantías de seguridad a toda la ciudadanía,indicó el Ministerio del Interior.

“Con el PMU de hoy garantizamos la seguridad y el derecho a la movilización de más de 59.135 colombianos y colombianas en diferentes ciudades del país sin alteraciones del orden público ni hechos de violencia.”, señaló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien durante todo el día con su equipo de trabajo en articulación con otras autoridades monitoreó este día de movilizaciones.

El balance de las movilizaciones hechas por medio del PMU señalan que a nivel nacional se presentó una participación de más de 59 mil personas en las concentraciones realizadas en los distintos territorios de la geografía nacional.

“El país se movilizó, se puso de pie con dignidad y esperanza para afirmar que las reformas son la vida. Imparable este pueblo en las calles, las carreteras, los diferentes departamentos y la plaza de Bolívar en Bogotá. No hubo un disturbio, no hubo un problema, no hubo un rayón en una pared, sino la voz de este pueblo que se levantó”, destacó la viceministra para el Dialogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Solano.

Hoy iniciamos un gran Pacto Cultural por la Vida y la Paz, y reafirmamos que nuestra vocación está al servicio popular. Artistas de todas las músicas, de todos los rincones, se sumaron al #27SPorLaVida. pic.twitter.com/WdtIRSY9rU — MinCultura Colombia (@mincultura) September 28, 2023



Solano resaltó que “la fuerza pública acompañó a las organizaciones sociales, internacionales, las entidades y a las universidades” y que se evidenció a “un pueblo con democracia luchando por sus reformas”.

El director del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, Gabriel Rondón, informó que no se presentaron hechos de violencia, ni alteraciones del orden público durante las marchas.

“No tuvimos ninguna novedad de alteración del orden público, ni hechos de violencia, la gente masivamente asistió, y podemos dar un parte de total tranquilidad”, reportó Rondón.

El funcionario del Ministerio del Interior destacó el comportamiento de la ciudadanía porque “es un día donde se demuestra la democracia, que es una forma de participar en las calles sin que tengamos choques entre ciudadanos y creemos que podemos decir hoy que Colombia da otra muestra de que estamos caminando hacia una Paz Total”.

Por su parte, la presidencia de la República publicó la siguiente reseña sobre la jornada:

Un carnaval se vivió en las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Riohacha, Quibdó, en las principales capitales del país, ciudades pequeñas y pueblos y veredas.

‘Nos movilizamos por la vida’ fue la oportunidad para que miles y miles de trabajadores, estudiantes, profesores, campesinos, mujeres, indígenas, afros, líderes y colectivos sociales se volcaran para elevar su voz y gritar su apoyo a las reformas que impulsa el Gobierno del Cambio, a manifestarse por el derecho a la salud, a la educación, a la paz, al trabajo digno, a una pensión de vejez, a un ambiente sano.

Desde las 9:00 de la mañana las caravanas empezaron a llegar a la Plaza de Bolívar que, hacia el mediodía, estaba plenamente colmada. Con batucadas, zanqueros, cánticos rap, danzas caribes y andinas, banderas tricolores y pañuelos blancos, los ciudadanos de la capital y de las delegaciones campesinas, sindicales e indígenas que arribaron desde distintos rincones del país arengaban al unísono: “Por la paz, por la vida, por la justicia social”.

Aterciopelados, La 33, La Pacifican Power, Rap Bang Club, Plu con Plá, Ácido Pantera, Raúl Numerao y Toño Arnedo, entre otros, fueron algunas de las agrupaciones artísticas que le pusieron el toque de color, ritmo y música a una de las expresiones populares más masivas de los últimos tiempos en Colombia.

Como una bendición y una alegría calificaron algunos la lluvia que cayó del cielo bogotano sobre los miles de personas que se concentraron en la Plaza de Bolívar, quienes se mantuvieron firmes, gritando arengas por la vida y escuchando a los artistas y cerraron la jornada con sol y bajo cielo despejado.

Apoyo popular

“El apoyo popular hoy en las calles”, detalló el presidente Gustavo Petro en un mensaje publicado en la red X (antes Twitter), en el que hiló una impresionante toma de los manifestantes en la Plaza de Bolívar.

Los ministros y altos funcionarios del Gobierno del Cambio también expresaron su emoción por el apoyo ciudadano a las reformas que hacen tránsito en el Congreso y que propenden por la transformación del país.

“Si asumimos el cuidado como una forma de vida podremos estar juntos en el disenso. Solo una sociedad madura frente al conflicto está preparada para la paz, decía Estanislao Zuleta”, declaró el ministro de Cultura, Juan David Correa.

Avanzamos con disciplina en el estudio de más de 400 proposiciones de la reforma a la salud y no descartamos que la semana entrante tenga trámite en su segundo debate, fue la predicción del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Para el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, la reforma al Código de Minas busca que esta actividad se ajuste a las políticas de protección del agua y del medio ambiente.

La titular de la cartera de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, declaró que la movilización por la vida es un llamado de los colombianos y colombianas al Congreso para que avance en iniciativas como las reformas pensional y laboral que cambiarán la historia del país.

“A nosotros nos mueve la reforma agraria, nos mueve esa demanda popular por las tierras, esa promesa que durante cien años el Estado colombiano no le ha concedido al campesinado, ni a los pueblos étnicos, nos mueve el corazón que nos une con las bases populares”, expresó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Según la ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, “el Acuerdo Nacional se logra desde un gran diálogo de saberes en el que la ciencia, la tecnología y la educación garanticen los derechos de todos los colombianos”.

“¡Llegamos al Parque Nacional y vamos pa’la plaza! Únete a este encuentro por la vida, la conservación de la Amazonía, la lucha contra el cambio climático y la protección de nuestro ambiente y más. Nos movemos por la vida, por el agua, por los páramos, nos movemos en bicicleta”, dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Proteger la vida

El momento culminante de la celebración en la Plaza de Bolívar se dio con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien les dijo a los miles de manifestantes que “ustedes son el objetivo central de nuestras políticas y por eso trabajamos para que vivan mejor”.

Proteger la vida, tanto de la naturaleza como de los seres humanos, es lo que le da sentido a la obra del Gobierno del Cambio. La desigualdad y la pobreza atentan contra la vida, por lo que esta movilización es para el cambio. El cambio es fundamental para salvar la vida en Colombia y queremos hacerlo realidad, sostuvo.

El jefe de Estado se refirió a algunas de las reformas. Destacó que Shakira en su última canción dio en el clavo, porque lo que queremos en la reforma laboral es que no haya explotación ni acoso: “El trabajo debe ser digno, debe tener una jornada digna y dar días de descanso y la oportunidad al trabajador de abrazar a su familia y sus hijos”.

La reforma educativa es que los jóvenes puedan entrar a la universidad y que la educación sea un derecho y no un privilegio. Y la reforma pensional es sencilla: busca que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa y un sitio de vivienda digna donde no mueran en soledad, recalcó.

“Lo que hay es fuerza y cariño popular y con ese cariño llegamos hasta donde el pueblo quiera”, puntualizó el presidente Petro cuando ya la lluvia había amainado y en la plaza seguía el carnaval en este día memorable en el que nos movilizamos por la vida.