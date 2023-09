Petro y Claudia López logran avances en materia de infraestructura educativa

Este jueves, tras finalizar un Consejo de Seguridad en la localidad de Kennedy entre las autoridades distritales y el Gobierno Nacional, se acordaron una serie de iniciativas con el propósito de garantizar la seguridad y la convivencia en la capital del país.

“Le hemos insistido al presidente que Bogotá en estos últimos 10 años, desde que él fue alcalde hasta hoy, tiene 1.500.000 personas más y 4.000 policías menos”, manifestó.

Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ordenó que todos los policías que se encuentren en labores administrativas salgan a las calles. “Todo el personal policial que hoy está en actividades administrativas, cuando fue educado para otro tipo de actividad, debe salir a las calles. Así de simple. Al salir a las calles, aumenta automáticamente el número de policías efectivos y por tanto, el número de policías en Bogotá, que es el objetivo de lo que aquí se planteó en el mediano plazo”, señaló el Jefe de Estado.

En su declaración, la Alcaldesa señaló que puso a consideración del presidente Gustavo Petro, los tres proyectos de Ley que el Distrito presentó ante el Congreso de la República y que serán discutidos en esta legislatura.

La Alcaldesa confirmó que se logró destrabar una parte del lote de La Picota para construir la nueva cárcel Distrital, gracias a la intervención del Ministerio de Justicia, del INPEC y el trabajo del magistrado Jorge Enrique Ibañez de la Corte Constitucional, de tal manera que en el presupuesto del año 2024 quedarán asegurados los recursos para los estudios, diseños y construcción del nuevo centro penitenciario.

Grandes acuerdos en educación

Se construirá el Policampus Universitario de Suba, que tendrá un área superior a los 59.700 metros cuadrados y una capacidad para albergar entre 15.000 y 17.000 estudiantes.

«Bogotá pone los lotes, pone el urbanismo, y el Gobierno Nacional pone la construcción por 317.000 millones de pesos. Hemos recibido la luz verde del señor presidente, de manera que los jóvenes de Suba tendrán su universidad pública por la que tanto han luchado», explicó la Alcaldesa Mayor.

También se tiene prevista la construcción de la Facultad de Ciencias Médicas y Enfermería de la Universidad Distrital, en el sector de Bosa – El Porvenir, que estará en un área estimada de 19.000 m2, tendrá capacidad para 3000 estudiantes, y se contará con el apoyo del Gobierno Nacional para obra e interventoría por $205.000 millones, con posibilidad de ampliar a $290.000 millones.

«Continuaremos además dos proyectos hacer en el lote contiguo de Bosa, la nueva sede de la facultad de Ciencias Médicas y de Enfermería de la Universidad Distrital. Bogotá pone el lote y el urbanismo, y el Gobierno Nacional pone estudios, diseños y construcción».

Con respecto a la Facultad de Artes, se cuenta con un lote en Puente Aranda, de 23.000 m2 aproximadamente, que podrá tener capacidad hasta 2000 estudiantes. La consultoría para estudios y diseños de esta obra ya en ejecución, y contará con un apoyo del Gobierno Nacional para obra e interventoría por $178.000 millones, con posibilidad de ampliar su alcance hasta $250.000 millones.

«Y la cuarta propuesta es que aquí, en esta localidad, en Kennedy, donde el presidente Petro siendo alcalde hizo el primer policampus universitario de Colombia, quedan 10.000 metros cuadrados para poder extender esa sede, también lo hará», señaló la Alcaldesa Mayor, al referirse a este proyecto que beneficiará a 3.000 jóvenes (actualmente ya hay 1.600 estudiantes).

El Gobierno Nacional también se comprometió a cofinanciar la planta docente y administrativa requerida para las 70 nuevas instituciones que ha construido y dejará en construcción la actual administración distrital.

Serán 252.000 millones de pesos anuales los que se destinarán a través de los recursos del Sistema General de Participaciones, para garantizar que estas nuevas instituciones cuenten con el personal docente, directivo y administrativo requerido para su funcionamiento. Estos recursos también permitirán dar continuidad y fortalecer aquellos proyectos que le apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación en Bogotá.

Trasferencias y Centro de Justicia Integral Campo Verde

La Alcaldesa explicó que no hubo acuerdo en dos temas trascendentales. “Hicimos una solicitud en materia de transferencias monetarias. El presidente nos ha pedido apoyo para fortalecer empleo, crédito y conectividad popular. No habrá cambios en la política de transferencias monetarias para personas en extrema pobreza, desafortunadamente, pero asumimos la decisión”, indicó, no sin antes recordar que sin transferencias monetarias, nacionales y locales, hoy habría más de 350.000 personas en pobreza.

Por otra parte, dijo que respeta la decisión del ICBF de no recibir el Centro de Justicia Integral Campo Verde ubicado en Bosa, que busca la resocialización de los jóvenes que delinquen, a través de un régimen de justicia restaurativa y no convencional, y que como consecuencia el Distrito le dará otro uso.

“Debo decir que nos ha notificado el ICBF que, pese a que, con los impuestos de los bogotanos, se construyó un centro de justicia penal restaurativa con capacidad de 200 jóvenes, el ICBF no lo va a recibir. Bogotá entonces le dará otro uso”, reiteró.

Se recuperó la seguridad en Sumapaz

La Alcaldesa de Bogotá, le agradeció al presidente Petro por el apoyo con la ‘Operación Ezequiel’, que permitió neutralizar la amenaza en la localidad de Sumapaz.

Igualmente le agradezco al ministro de Defensa porque gracias a su compromiso este año se han judicializado a los miembros de la Fuerza Pública que han estado involucrados en abusos contra los jóvenes durante las protestas y el estallido social en Bogotá. “Hemos avanzado en justicia, y lo que dependía del Ministerio de Defensa, que era retirar a los miembros de la fuerza pública, se hizo”, aseguró.

Al finalizar, la Alcaldesa destacó el papel de la general Sandra Hernández al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG) en la lucha contra el delito. “Bogotá ha tenido el honor y la eficacia de tener una mujer general al frente de la Policía Metropolitana. La tendencia en la lucha contra el delito ha mejorado”, puntualizó.