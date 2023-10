Prográmese en octubre con las mejores actividades de la Cinemateca de Bogotá

Este mes de octubre llega cargado de actividades, programación y espacios para las y los capitalinos en la Cinemateca de Bogotá. Aquí puedes conocer la oferta de eventos para todas las edades y gustos. ¡Imperdibles!

1. Vuelven las Vacaciones Recreativas de la semana de receso escolar de octubre, un espacio que permitirá a los niños, niñas y jóvenes aprender, disfrutar y crear mundos de fantasía por medio de experiencias sonoras, artísticas y visuales. Con una serie de talleres, laboratorios y encuentros desde el 10 al 14 de octubre.

Dentro de estas actividades destaca Tómate la Cinemateca, una jornada el 14 de octubre, de 9 a.m. a 5 p.m. donde los niños y niñas podrán experimentar, recorrer y disfrutar un concierto de música infantil, espectáculos escénicos, títeres, películas, lecturas, actividades inmersivas de realidad virtual y muchas experiencias más que podrán acercarte al mundo de las artes audiovisuales.

2. Hasta el 22 de octubre continúa en la Galería de la Cinemateca, Bruma, una exhibición de Ben Rivers, curada por Diana Bustamante. Rivers es un reconocido artista y cineasta, fusiona cine, fotografía y arte experimental en sus obras. La exposición mostrará una cuidada selección de su trabajo, desde sus aclamados cortometrajes hasta sus proyectos instalativos. La exposición contará con visitas guiadas en español los días 4, 7, 11, 18 y 21 de octubre y con accesibilidad lengua de señas el 14 de octubre. La entrada es libre con inscripción previa.

3. El 12 de octubre en la cuarta sesión de Jueves de medios: diálogos alrededor de la comunicación audiovisual que llevará como título El pódcast en la No Ficcio?n en la que se conocerá sobre el pódcast y su importancia para la comunicación digital en la actualidad, desde la mirada de Tomás Uprimny Añez, periodista de La No Ficción.

4. El 24 de octubre a las 7:00 p.m., llega una nueva sesión de El Cine & Yo con el escritor, empresario y youtuber colombiano Daniel Samper Ospina, quien conversará con el periodista Julio César Guzmán sobre su relación con el cine y las películas que le han influenciado. Esta sesión tendrá ingreso libre hasta completar aforo. Y será transmitida por redes sociales el 2 de noviembre a la 7:00 p.m.

5. Hasta el 22 de octubre, en el marco de la Retrospectiva Marta Rodríguez: ¡A mí no me doblega nadie!, se llevará a cabo una exposición en la Sala E de la Cinemateca que incluye material inédito encontrado en su archivo personal, enfocada en las miradas de Marta Rodríguez alrededor del cine latinoamericano y la situación política de América Latina en los años 70.

6. Este mes, el Medialab Cinemateca inicia con la Temporada de Documental Expandido, un reflejo en el panorama contemporáneo del cine documental, que se encuentra un fascinante fenómeno que ha revolucionado las formas tradicionales de contar historias. Tendrá dentro de su programación los laboratorios:

Visualización de datos y trabajo con material de archivo y Cuerpos expandidos – FULLDOME LAB 2023.

Los talleres Realidades expandidas Nodos Transmedia y Afrotoscopia .

y . Nueva sesión de Datos Y Relatos: Documental expandido en el espacio físico (creación y curaduría) con la cineasta Ana Salas, que trabaja en el campo del cine expandido.

con la cineasta Ana Salas, que trabaja en el campo del cine expandido. El conversatorio sobre Lugares Audiovisuales:Tours digitales por nuestra memoria audiovisual.

Exposición Una mirada a la producción transmedia en Colombia.

7. La Franja Infantil presentará dos títulos Los súper descendientes de Rasmus A. Sivertsen y El Viaje de Ernest y Célestine de Jean-Christophe Roger, Julien Chheng y la Franja Juvenil presenta El Faraón,el salvaje y la princesa de Michel Ocelot y La Puerta Secreta de Jeffrey Walker.

Por otra parte, la Franja Cine y Deporte exhibirá Tófol, el corredor infinito, de Álvaro Iglesias Rodríguez, que destaca el atletismo de montaña. La programación de Persona Mayor presentará con acceso libre la película Sofía y el terco de Andrés Burgos.

Para los seguidores de la Franja Local se presentará el programa Caleidoscopio, que reúne 6 cortometrajes realizados en diferentes localidades de la capital:

Un cilantro, Luz de noche

La sociedad del influjo

Japi Beerdi Tuyu

Incandescente

Alebrijes

Todas las funciones tendrán entrada libre.

8. En el especial de Ben Rivers: Bruma presentará Two Years at Sea y The Sky Trembles and the Earth Is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers.

9. En el marco de la Celebración del Día del Cine Casero, celebración mundial impulsada por el Centre for Home Movies (EEUU), que articula un grupo de actividades organizadas por anfitriones locales alrededor del mundo.

La Cinemateca presentará el 14 de octubre el programa Revelando nuestras memorias caseras.Y para la Celebración Día Mundial del Patrimonio Audiovisual se exhibirá Mudos testigos de Luis Ospina, Jerónimo Atehortúa, Avalancha de Daniel Cortés y Jesús de Felipe Colmenares.

Franjas nacionales, internacionales, Memoria y más

10. Este mes 12 películas nacionales componen la agenda de estrenos nacionales: ¡Viva Edy! La historia de una música indestructible, La fortaleza, Vicenta B, Perfume de gardenias, Memorias guerrilleras, Transfariana, Tiempo presente, Sumergible, Nubes grises soplan sobre el campo verde, Ríos de ceniza, Amando a Martha y El canto del Auricanturi.

Por otra parte los estrenos internacionales son:

Extraña forma de vida (Strange Way of Life) .

. La hija de todas las rabias.

Blue Jean.

Lúa vermella.

Los hijos de otros.

The DNA of Dignity

Los delincuentes.

La Franja Memoria presentará el especial Otra FAMMA de los Montes de María en Bogotá con el programa Las voces de Montes de María en la construcción de paz que reúne siete obras: Larry. Legado campesino, Pelona, un lugar de la memoria: El lago y la sabana de los sueños, Capaca: Reconstruir la vida en el silencio de los ausentes, Las Brisas, Copete, Mujeres Montemarianas: Resistencia, paz y dignidad, Voces de resistencia y dignidad.

11. La Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales – BECMA continúa con su agenda mensual pensada para diferentes públicos, compuesta por cuatro talleres:

Investigadores sónicos y sonidos aterradores, fotografía, ángulos y planos

Una nueva sesión del Cineclub Libro al Viento – Club de lectura, en esta ocasión girará alrededor de Relatos de fantasmas.

¡Yanquis en acción! Garras de Oro: Imagen y representación fílmica de un acontecimiento.

12. La agenda de películas tendrá una programación especial con los festivales: