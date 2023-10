China niega desinterés del presidente Xi Jinping de hablar del Metro de Bogotá: «Es una noticia 100% falsa»

–Como ‘fake news’ calificó la Embajada de China en Bogotá la noticia difundida en los últimos días según la cual el presidente chino, Xi Jinping, no hablará con su homologo colombiano, Gustavo Petro, sobre el Metro de Bogotá, cuando se reúnan el próximo 25 de octubre en Beijing.

En su cuenta de la red social X, la Embajada de China en Colombia se pronunció sobre «el origen de las fake news», el enlace del informe del diario español El País en el cual se afirmó: “El presidente chino, a través de canales diplomáticos, ha subrayado que sólo discutirá cuestiones de Estado con su homólogo colombiano”.

El informativo español tituló la información así: «Xi Jinping le ha hecho saber dos veces a Petro que no tiene intención de hablar sobre el metro de Bogotá».

Y reseñó que los chinos dijeron «que no se trataba de un asunto de Estado, sino de un acuerdo entre un gobierno local y unas empresas chinas» y que «por tanto, Xi no tiene intención alguna de abordar ese asunto».

“ESTA ES UNA NOTICIA 100% FALSA ”, escribió en la misma red social el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, en referencia al reportaje de la revista Semana , que respondió al reporte del diario español.



La nota recuerda que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que se reunirá en Beijing el próximo 25 de octubre con su homólogo de la República Popular China.

“Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede echar una mano en la transformación del transporte en Colombia hacia el ferrocarril y el eléctrico”, afirmó el presidente Petro al finalizar un consejo de seguridad en el barrio Kennedy en Bogotá, el 28 de septiembre.

Frente a la noticia sobre el supuesto desinterés del presidente de China, la alcaldesa Claudia López aseguró que «el futuro del metro no se decide en encerronas en China, lo deciden los bogotanos».

Además, dijo, cumplimos lo que prometimos en campaña: estamos licitando la segunda línea del metro subterránea a Suba y Engativá. Hicimos en 4 años lo que tardó 40 años para la primera.

El @MetroBogota se respeta! A mí me han amenazado corruptos y violentos por denunciarlos, pero nunca me habían difamado tanto como ahora por defender el metro y no lo dejaré de hacer.

