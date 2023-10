Claudia López: “No voy a dejar parar el Metro de Bogotá; me pueden tratar de matar en vida si quieren»

–Una nueva y vehemente defensa del megaproyecto del Metro hizo este lunes la alcaldesa Claudia López, adviertiendo que no lo dejará parar: «Me pueden tratar de matar en vida si quieren, pero esta ciudad se respeta, es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos los que están en juego”, aseguró.

“La Primera Línea me ha costado sangre, sudor y lágrimas, a mí que me han amenazado la guerrilla por denunciarlos, los políticos corruptos por denunciarlos, los paramilitares por denunciarlos. Nunca en mi vida me habían difamado, ni acosado tanto, que por defender el Metro de Bogotá”, manifestó la mandataria Distrital.

Además, Claudia López la emprendió contra Petro: «Esta ciudad se respeta, es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos lo que está en juego, no es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego, es la vida y la productividad de la ciudad, que a su vez, es la vida y la productividad de Colombia. Entonces esto no es un chiste”.

Los pronunciamientos los hizo la alcaldesa durante la apertura del Festival del Hábitat “Nuestra ciudad, el mejor hogar”:

El @MetroBogota se respeta! A mí me han amenazado corruptos y violentos por denunciarlos, pero nunca me habían difamado tanto como ahora por defender el metro y no lo dejaré de hacer. La primera línea del metro avanza al 25% de ejecución y el proyecto no tiene duda de… pic.twitter.com/RoAdyY2rTy — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 2, 2023

Claudia López también advirtió que de este gran proyecto de infraestructura y movilidad depende la productividad de la ciudad y el país, por lo que invitó a la ciudadanía a defenderlo en los comicios del próximo 29 de octubre.

“Bogotá no está pintada en las narices de nadie, el 29 de octubre los bogotanos decidirán libremente sí lo continúan o si lo paran, es su decisión, es su vida, son sus impuestos, pero lo vamos a decidir aquí, en las urnas en Bogotá”, puntualizó