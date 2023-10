Más de 10 planes gratis para celebrar este 7 de octubre el Día del Motociclista

Foto: Secretaría de Movilidad.

En el marco de la XVII Semana de la Seguridad Vial de Bogotá, bajo la premisa de la campaña ‘No más muertes en las vías’; y como clausura de la misma, la Secretaría de Movilidad con el apoyo de aliados estratégicos, celebrará este sábado 7 de octubre el Día del Motociclista.

Una jornada de pedagogía y cultura ciudadana que busca promover una conducción responsable y segura, así como generar conciencia entre los motociclistas sobre su rol en la vía, entendiendo el cuidado de la vida como un valor fundamental, identificando factores de riesgo como el exceso de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Los usuarios de moto y sus familias, están invitados a participar de manera gratuita en más de 10 actividades lúdico-pedagógicas entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. en la avenida Boyacá con calle 23 (sentido norte-sur).

“Queremos cerrar con broche de oro la XVII Semana de la Seguridad Vial de Bogotá, con una gran jornada en el Día del Motociclista, en la que contaremos con muchas actividades gratuitas dirigidas a este actor vial, como simuladores de conducción, actividades pedagógicas y este año tendremos una exhibición maravillosa de motos antiguas y clásicas” dijo Deyanira Ávila, Secretaría de Movilidad.

y agregó: «Buscamos a través de actividades pedagógicas que los motociclistas pasen un día agradable y entiendan la importancia de una conducción más segura para ellos y sus familias, ya que son el actor vial que más fallecidos por siniestros viales registra en la ciudad».

Actividades gratuitas en el Día del Motociclista

Exhibición de motos antiguas y clásicas

Museo itinerante de la campaña ‘No más muertes en las vías’

Simulador de colisión y conducción

Marcación de motocicletas

Revisión de gases

Revisión preventiva

Verificación de frenos

Actividades pedagógicas

Juego de roles

Entrega de cintas reflectivas

Souvenirs y mucho más

Siniestralidad vial en motociclistas

Un análisis de la Secretaría de Movilidad revela que, los usuarios de motos (conductor + acompañante), representan el mayor número de fatalidades por siniestros viales en la ciudad (47% del total), significando un incremento de 15% respecto al mismo período de 2022 (a 3 de octubre de 2023).

Se identificó que durante 2023, en 7 de cada 10 siniestros viales con fatalidades estuvo involucrado un motociclista. Así mismo, los días en los que se presenta un mayor número de siniestros viales con motociclistas víctimas fatales, han sido los días sábados, domingos, jueves y viernes. El horario con más incidentes viales inicia desde las 9:00 p.m. hasta las 9:00 a.m.; sin embargo, el período más crítico se da entre las 3:00 a.m. a 6:00 a.m.

Por eso, la Administración Distrital continúa desarrollando diferentes medidas y estrategias en infraestructura, pedagogía y control para reducir el número de víctimas en el tránsito.

La secretaría de Movilidad invita a los usuarios de moto a participar activamente en el Día del Motociclista, y agradece a sus aliados estratégicos: Localiza Ya, RedBull, Allianz, Coca Cola Femsa, 3M, Movemos Colombia, AKT, Auteco, Cámara de la industria de motocicletas de la ANDI, Hero, Honda, Suzuki, UMA, YAMAHA, Club Colombiano de Motos Antiguas y Clásicas, que apoyarán la jornada.