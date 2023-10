Más de mil muertos y 4 mil heridos en ambos lados en el segundo día de guerra entre Israel y Gaza

–Ya son más de 700 los muertos y 2.245 los heridos en Israel por el ataque por tierra, mar y aire del grupo terrorista Hamás, que ayer cogió por sorpresa al país, informaron las autoridades israelíes.

Por su parte, el Ministerio de Salud palestino en Gaza reportó que al menos 313 personas murieron y casi 2.000 han resultado heridas hasta ahora por los ataques israelíes.

En tanto, los bombardeos lanzados como réplica por Israel contra Gaza ocasionaron por su lado al menos 370 muertos y 2.200 heridos, indicó el ministerio de Salud de ese enclave palestino. Por lo tanto, la guerra entre Israel y Gaza ha dejado más de mil muertos hasta ahora.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 8, 2023