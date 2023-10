EE.UU envió portaaviones y otros buques de guerra al Mediterráneo oriental para apoyar a Israel

–(Foto Portaaviones USS Gerald R. Ford de EE.UU). El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, informó que ordenó al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford navegar hacia el Mediterráneo oriental para estar listo para ayudar a Israel tras el ataque de Hamás.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más nuevo y avanzado de la Armada, y sus aproximadamente 5.000 marineros y su puente con cazas estarán acompañados por buques crucero y destructores, en una demostración de fuerza con el propósito de estar listos para cualquier eventualidad, incluida la posibilidad de interceptar armas destinadas a Hamás y labores de vigilancia.

El enorme despliegue, que también incluye una serie de buques y aviones de combate, pone de relieve la preocupación de Estados Unidos para intentar desescalar el conflicto. Pero el gobierno israelí formalmente declaró la guerra el domingo y dio luz verde para aplicar “pasos militares significativos” en represalia a Hamas.

Uniting the Seas! ?? ?? ?? ?? ?? #StrongerTogether ?

It’s our honor to steam alongside our #NATO allies: Italy, France, Croatia, Albania, during #NeptuneStrike!#WeAreNATO #USNavy #USSGeraldRFord pic.twitter.com/eYNp7R5qPA

— USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) July 17, 2023