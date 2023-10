Avanza en la Cámara aprobación de la Reforma a la Salud

–La Cámara de Representantes avanzó este martes en el trámite de la Reforma a la Salud, con la aprobación de 35 de los 143 artículos que componen el proyecto y fueron eliminados 7.

La Plenaria de la corporación aprobó el primer bloque de artículos: 74, 110, 126, 127, 132, 133, 135, 136 y 139 de la Reforma a la Salud con 96 votos a favor y 23 en contra.

También eliminó los artículos 82, 96, 98, 113, 114, 115, 118 con una votación de 97 votos a favor y 9 en contra.

Entre los artículos aprobados, el 127, establece la transición hacia las nuevas Instituciones de Salud del Estado (ISE), que tendrán a su cargo la prestación de ciertos servicios de salud.

Mientras tanto, el 139 promueve los derechos y estímulos de los servidores públicos del sector, y el 110 consigna las garantías para el suministro de insumos, recursos, tecnologías en salud, así como los demás medios de labor necesarios y suficientes para la atención segura y con calidad a los usuarios.

El artículo 111, registra que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, tendrá cobertura para todo el talento humano del sistema de Salud.

El inicio de la votación de la reforma a la salud estuvo enmarcada por opiniones de distintos sectores que consideraron que la discusión dada al interior de la comisión accidental no fue suficiente para concertar el texto del proyecto.

Algunos representantes consideraron que no fueron tenidas en cuenta las observaciones planteadas, uno de ellos fue el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien además de mostrar su preocupación sobre el concepto de viabilidad financiera por parte del Ministerio de Hacienda, afirmó que en su opinión “no hubo cambios de fondo, solamente se presentaron cambios cosméticos».

Ante esta preocupación por parte de la oposición, la representante Martha Alfonso, ponente del proyecto de ley, manifestó que si la reforma no tiene hoy un concepto de viabilidad financiera del Ministerio de Hacienda “es porque no creemos que lo requiera, lo que está haciendo esta nueva reforma es una redistribución, un cambio de uso en procura de una mejor calidad y un mayor acceso a la atención con la misma plata que se asigna año a año y que es un presupuesto creciente ya garantizado”, argumentó.

En esa misma dirección apuntó el representante Alfredo Mondragón, quien dijo que la atención primaria en salud requiere recursos específicos «para que en 10 años no digamos que no hay atención porque esta reforma a la salud no lo incluyó». Además, dijo que no se fragmentan los recursos de la salud, sino que se aseguran.

Una de las objeciones al informe es que la subcomisión no logró conciliar parte de las propuestas, por ejemplo, una de ellas es la que buscaba que las gestoras mantuvieran las funciones relacionadas con la gestión integral del riesgo en salud, la afiliación y la gestión del usuario a través del sistema. A esa crítica se suma la conformación de las redes de salud, que quedarían sujetas a varios actores como la ADRES, las Gestoras, Entidades Territoriales y Centros de Atención Primaria (CAPS).

Por otro lado, frente al caso del Régimen de Transición, sectores de oposición consideraron que los dos años para que el Ministerio de Salud y Protección Social, la ADRES, secretarías departamentales, municipales de salud y los centros de atención primaria en salud, construyan las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar las funciones de las EPS, » es insuficiente, irrealizable, y obviamente eso va a generar un colapso de nuestro sistema de salud», agregó otro de los legisladores.

La Cámara de Representantes fue convocada para las 9 a.m. de este martes con el fin de continuar con el debate a la Reforma a la Salud.