Petrismo y oposición se juegan el futuro político en las elecciones regionales

Este 29 de octubre, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles para el periodo constitucional 2024-2027. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, cerca de 39 millones de ciudadanos están habilitados para votar en el país y en el exterior.

«Estoy seguro de que eso será una especie de plebiscito. Lo que vamos a ver ese día es prácticamente la primera vuelta electoral de 2026. Los resultados, sin duda, expresarán si los colombianos aprueban o no lo que ha hecho el Gobierno del presidente Petro en algo más de un año de gobierno. Nosotros creemos que será una derrota rotunda», dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, uno de los más fuertes sectores de oposición.

Una visión muy distinta a la de sectores del partido de gobierno Pacto Histórico, que creen que le están cumpliendo al país y eso se verá reflejado en los resultados electorales en las regiones. «La gente ha sentido que llegó la renovación, estamos aquí apostándole a la paz. Yo estoy muy contenta con lo que hemos logrado. Hoy estamos hablando de una paz más integral a la que llamamos ‘Paz Total’. Tenemos un plan de desarrollo, hemos avanzado en la jurisdicción agraria, una apuesta por la ruralidad. La reforma agraria con la entrega de tierras en donde tenemos un balance maravilloso. Esto no había sucedido en otros gobiernos», dijo Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.

El Gobierno de Gustavo Petro se juega su futuro político en medio de escándalos de presunta financiación ilegal de la campaña presidencial; un llamado a juicio por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del mandatario; dificultades en el trámite y aprobación de reformas bandera del Ejecutivo como la de la salud, el sistema pensiona y la reforma laboral por falta de mayorías en el Congreso.

“La coalición de gobierno estalló en mil pedazos y no se ha reformulado. Y ahí tenemos una dificultad, porque nada avanza y, además, no hay una buena ejecución del presupuesto de la nación. Y, por lo tanto, la gente siente que no se está dando el cambio que Petro prometió. Además, en Colombia, que es lo mismo que le pasa a Gabriel Boric en Chile, hay una polarización inmensa y eso hace que estas elecciones regionales y locales sean muy intensas», advierte el senador Ariel Ávila, del partido político de centro Alianza Verde.

Para el analista político Pedro Viveros, estas serán unas elecciones cruciales. «Nunca en la historia de Colombia había sido tan determinante, en el futuro de un gobierno, el tema de las elecciones regionales. Serán un termómetro para saber si Petro lo está haciendo bien o mal, si debe continuar con su discurso ideologizado, como ha ocurrido en el caso de su postura frente a Israel en la guerra contra Hamas, o si debe dar un giro para tener gobernabilidad y opción de que su partido continue en el poder en 2026», sostiene.

«En ciudades importantes como Barranquilla, Medellín, Cali, Cartagena e incluso Bogotá, candidatos de la oposición aparecen liderando varias encuestas y sondeos de opinión. Esto, sin duda, debe ser muy preocupante para el presidente Petro. El nuevo mapa político con el que amanecerá el país el 30 de octubre puede marcar el rumbo de lo que nos espera en los próximos años», concluye el analista político Jaime Arango.

En las calles, los colombianos parecen más preocupados por la inflación que, según cifras oficiales, está en un 10,99% en lo que va del año; el desempleo que alcanzó una tasa de 9,3% en agosto, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), y la inseguridad. Y esos son temas que incidirán en los resultados electorales. «A este país no lo arregla nadie», dijo Juan Carlos Pinto, un vendedor informal de arepas y empanadas que está desempleado hace dos años y debe mantener a su esposa y tres hijos con lo que gana en la informalidad. CNN en Español