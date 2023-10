Bogotá batió récord y fortaleció 100.000 micronegocios en menos de cuatro años

Foto: Alcaldía

Durante la administración de Claudia López, desde el Distrito se han fortalecido 100.000 micronegocios en todas las localidades. De ellos, alrededor de 70.000 han sido formados, capacitados, capitalizados y fortalecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Ruta Bogotá Productiva Local.

Una de las estrategias que permitió llegar a esos 100.000 beneficiados es el programa Impulso Local, que hoy superó los 20.000 micronegocios capitalizados con recursos de entre 1 y 3 millones de pesos, dirigidos a fortalecer su operación. Este programa, uno de los más ambiciosos y robustos de los estructurados por la Secretaría de Desarrollo Económico, busca consolidar micronegocios de barrio como tiendas, salones de belleza, heladerías, negocios de confección, entre otros.

El anuncio fue hecho este martes por la alcaldesa mayor, Claudia López, quien desde la localidad de Ciudad Bolívar hizo un balance de los avances del programa, que durante este año ya cuenta con cerca de 57.000 inscritos, de los cuales 28.000 han recibido formación en habilidades digitales, comerciales, financieras y blandas. “Ustedes confiaron en nuestra propuesta, y hoy es un orgullo decir que íbamos a dar 20.000 apoyos, pero logramos 100.000. Identificamos esta como una prioridad. En 2020 empezamos con todas las dificultades de la pandemia, y con el presupuesto de las alcaldías locales tomamos una decisión, y es que de los 12 pesos de cada 100 que, en proporción, les corresponden a estas alcaldías locales, la comunidad tomó las decisiones de lo que más le convenía a nivel local, barrial, a través de presupuestos participativos”, afirmó la alcaldesa.

La mandataria reconoció el apoyo de todos los actores involucrados durante el proceso de apoyo y fortalecimiento: “Yo quiero agradecer a los ediles y edilesas, que no sólo no se opusieron a que la gente votara en los presupuestos participativos, sino que le han informado a la comunidad. A ellos un aplauso enorme. Crean y ejerzan la ciudadanía. Ninguno llegó acá por ‘palanca’. Fuimos casa a casa, barrio a barrio, tienda a tienda, y al principio la gente no cree que de esto tan bueno den tanto, pero al final saben que, si ofrecemos algo, lo vamos a cumplir”, agregó Claudia López.

La Administración Distrital y la Secretaría de Desarrollo Económico esperan tener a diciembre de este año más de 30.000 emprendimientos de la ciudad capitalizados con recursos no reembolsables, a través de Impulso Local. Esto seguirá ayudando a mejorar la productividad de sus negocios.

“Yo soy fabricante de pañales ecológicos, lavables y reutilizables. Impulso Local fue la oportunidad de surgir, puesto que yo venía en caída y no tenía el conocimiento suficiente para impulsar el negocio. Fue gracias a los cursos que nos dieron antes de la capitalización que supe administrar ese dinero, comprando materia prima que ha optimizado mi producción”, afirmó Karen Coto, beneficiaria de Impulso Local.

Es importante resaltar que, dado el éxito del programa, Impulso Local aumentó sus metas de formación de personas, pues pasó de 23.000 a 27.200. Esto, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía local, la productividad y sostenibilidad de los emprendimientos de la capital a través del acceso a 12 horas de capacitación presencial o virtual mediante la plataforma Academia Bogotá Productiva.

El secretario de Gobierno, José David Riveros, se refirió a todos los esfuerzos mancomunados que han realizado entre las entidades del Distrito y de las alcaldías locales. «En el 2020 las alcaldías locales literalmente se echaron al hombro la emergencia humanitaria desde el punto de vista de atención de alimentación, pero después, muy rápidamente, ellas también se echaron al hombro la atención del tema económico. En estos cuatro años, en todos los programas de Bogotá Local, las alcaldías locales han invertido 299 millones de pesos en la economía popular, lo que ha permitido que logremos tener unas cifras de todos los programas de cerca de 54.000 empleos mantenidos o creados, gracias al empresariado bogotano», puntualizó.

El programa Impulso Local tiene varias etapas. La primera es un momento de formación y asistencia técnica, para identificar las necesidades de cada emprendimiento. Luego, los interesados pueden presentarse a la fase de capitalización, en la que reciben recursos para adelantar el Plan de Inversión que han definido durante la asistencia técnica previa. “Aceleramos la etapa de capitalizaciones en esta ronda final. Esperamos de aquí a diciembre capitalizar a 7.000 unidades productivas más. Lo más difícil para estos productores locales es que tienen un buen producto, pero si no se compra lo suficiente, no crecen. El impulso significa la oportunidad de crecer, eso es lo que tiene que estar en la cabeza y en el ADN de ellos, para generar más ingresos.”, dijo el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman.

La convocatoria para lograr ser uno de los beneficiarios cerró el pasado 22 de septiembre, alcanzando 57.287 personas inscritas; por lo que se invita a los emprendedores a que completen su formación de manera virtual o presencial para que puedan participar en la asignación de recursos no reembolsables que van entre 1 a 3 millones de pesos.