Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó segunda incursión terrestre en Gaza en preparación a una inminente invasión (VIDEOS)

–El ejército israelí anunció este viernes que su infantería llevó a cabo una «incursión selectiva en el sector central de la Franja de Gaza», apoyada por «cazas y drones», que estaba dirigida contra objetivos de Hamás.

Posteriormente, los soldados abandonaron el territorio palestino sin lamentar heridos, indicó el ejército. Además, dijo haber bombardeado objetivos de Hamás «en toda la Franja de Gaza», con lo que destruyó rampas de lanzamiento de cohetes y centros de mando del grupo terrorista Hamás.

————

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.

IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:

? Anti-tank missile launch sites

? Command & control centers

? Hamas terrorist operatives

The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby

— Israel Defense Forces (@IDF) October 27, 2023