Guerra en Medio Oriente: Cifra de muertos en Gaza asciende a más de 8.300

–El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el movimiento islamista Hamás, considerado una organización terrorista por Alemania y otros países, anunció que 8.306 personas murieron en la Franja desde que comenzaron los bombardeos israelíes contra el enclave palestino. La cifra supone un aumento de trescientos muertos respecto a la divulgada ayer.

En una intervención televisada, el portavoz del Ministerio de Salud gazatí, Ashraf al Qudra, precisó que 3.457 menores y 2.136 mujeres se encuentran entre los muertos registrados desde el pasado 7 de octubre. Esa es la fecha de los sangrientos ataques terroristas de Hamás contra Israel que desencadenaron el actual conflicto. Más de 21.000 personas resultaron heridas desde entonces en el enclave palestino, según la misma fuente.

El portavoz afirmó que hay 25 hospitales fuera de servicio en la Franja y que 25 ambulancias han sido destruidas. «Instamos a las organizaciones internacionales a que apliquen la ley internacional para proteger las instalaciones médicas», dijo.

Mientras tanto, las fuerzas terrestres del Ejército israelí llegaron este lunes a las afueras de la Ciudad de Gaza tras haber avanzado desde el este de la Franja en dirección a su interior. Los tanques israelíes alcanzaron la carretera de Salahedín (Carretera de Saladino), la arteria principal del enclave palestino y que lo cruza de norte a sur.

«Han cortado la carretera de Salahedín y disparan contra cualquier vehículo que intente pasar por ella», dijo un residente a Afp. Un portavoz militar israelí dijo que no confirmarían la posición de sus fuerzas en Gaza, ni siquiera cuando aparezca material en redes sociales confirmándolo. Las fuerzas israelíes han intensificado una ofensiva terrestre en los últimos días como parte de su respuesta militar a los ataques de Hamás del 7 de octubre, prometiendo derrocar a los gobernantes islamistas de Gaza.



Por otra parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron esta mañana de que sus fuerzas mataron a «docenas» de combatientes durante los enfrentamientos nocturnos en la Franja de Gaza, bombardeada en respuesta a los sangrientos ataques de Hamás del 7 de octubre.

El Ejército precisó que «los soldados mataron a docenas de terroristas que se encerraron en edificios y túneles e intentaron atacarlos». Agregó que un avión de combate atacó un edificio que el grupo estaba utilizando «con más de 20 terroristas de Hamás en su interior».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció la muerte de Shani Louk, joven influencer alemana con doble nacionalidad israelí-alemana tomada como rehén por el grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre cuando participaba en un festival de música. La familia de la joven, de 23 años, recibió «con gran tristeza» la noticia.

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.

Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.

Our hearts are broken ?.

May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 30, 2023