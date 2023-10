Petro hizo un balance de la jornada electoral: «El pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país»

–En una alocución radiotelevisada el presidente Gustavo Petro destacó que salvo algunos casos aislados se cumplieron este domingo en paz y tranquilidad las elecciones territoriales en las cuales los colombianos eligieron 20.137 dirigentes políticos entre representantes locales y departamentales de elección popular para los próximos cuatro años.

«En el día de hoy, el país acudió a las urnas para elegir a sus Ediles, Concejales, Diputados, Alcaldes, y Gobernadores. Sin importar los resultados, es un día en el que el pueblo colombiano votó en paz y pensando en el porvenir del país, en una sociedad más solidaria, justa, y afectuosa, pensando en el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos, sin que predomine el miedo a la muerte», precisó el jefe del Estado.

Destacó que la capacidad de la Fuerza Pública y los avances en la paz garantizaron en el territorio nacional una jornada tranquila y donde los colombianos y colombianas de zonas rurales y apartadas pudieron salir a votar sin la amenaza de organizaciones armadas o grupos políticos.

Sin embargo, lamentó los sucesos que precedieron la jornada electoral en el municipio de Gamarra, Cesar, donde fue incendiada la Registraduría Municipal y dentro de sus instalaciones murió calcinada Duperly Arévalo Carrascal, una madre de dos hijos, de 13 y 7 años de edad, y funcionaria de la Registraduría.

«Esto nunca más puede volver a pasar», advirtió el mandatario.

Indicó que como rechazo a este hecho, en Gamarra, ganó el voto en blanco y añadió:

«La lucha política no puede exacerbar odios. Debemos llegar al punto de poder discutir, plantear diferencias y desacuerdos, y que el conflicto no se tramite a través de la eliminación del contrario. Que sea la vida lo que salga más fortalecida de la discusión política, no la muerte».

Dijo que espera que las autoridades judiciales y los organismos competentes hagan justicia y se determinen las causas de este conflicto que terminó con esta muerte.

Por otro lado, el presidente destacó que se ha desplazado a toda la Fuerza Pública para dar con el paradero del señor Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, secuestrado en la Guajira.

«Se ha establecido un perímetro de búsqueda ya más cerrado en La Guajira para encontrarlo» señaló y puntualizó que tanto la Policía Nacional como el Ejército tienen la orden presidencial de garantizar su vida y libertad en el menor tiempo posible y ubicar a los responsables de este lamentable hecho.

Advirtió que en Santiago, Putumayo, y Ricaurte, Nariño, se suspendieron las elecciones. «Se recibieron más de 8.850 quejas ciudadanas por conductas inapropiadas y presuntos delitos electorales durante las votaciones de hoy», precisó.

Dijo que gracias a las denuncias de la ciudadanía y las recompensas económicas, «pudimos encontrar situaciones irregulares que entorpecieron la jornada democrática. Con la compra de votos, se construyó un régimen de corrupción».

Destacó que los resultados que arrojó el Plan Democracia 2023, liderado por el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública, tuvo un total de 92 capturados y se incautó un total de 1.112 millones de pesos y 13.700 Euros.

«Un aumento en 258% en plata recuperada comparado con el año 2019», complementó.

Reseñó igualmente que no hubo fallas eléctricas ni ataques a la infraestructura eléctrica. No hubo muertos ni heridos, ni ningún enfrentamiento armado.

«Hoy hubo un día de paz en Colombia. Si hay algún tipo de inconformidad, le pedimos a la ciudadanía calma y prudencia ante los resultados. El Gobierno enviará delegaciones para resolver las quejas de la ciudadanía de acuerdo a la ley», puntualizó.

También felicitó «a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy» y anunció que trabajará «para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático».

Al efecto, comunico que se reunirá con ellos en los próximos días «para articular planes locales electos con el Plan del Cambio, la potencia mundial de la vida».

Finalmente el presidente Petro indicó:

«Hoy la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo. La base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido».