EPS Sanitas debe garantizar continuidad en el suministro de medicamentos a usuarios, notifica la Supersalud

–La Superintendencia Nacional de Salud exigió este martes a la EPS Sanitas garantizar la continuidad en la dispensación de medicamentos a los usuarios, luego de conocerse la decisión de Droguerias y Farmacias Cruz Verde de suspender a partir del próximo 15 de noviembre el suministro de fármacos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de Sanitas.

En un comunicado, la Supersalud le pide a Sanitas activar un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los pendientes.

El organismo de control también señala que viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por ADRES con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud, en cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia con el fin de verificar la destinación específica y oportuna de los recursos públicos que el Gobierno Nacional ha dispuesto y garantizado para el goce de efectivo del derecho fundamental a la salud.

Finalmente la Supersalud indica que con respecto a los reclamos abiertos formulados por los usuarios de la EPS Sanitas a quienes no se les han entregado los medicamentos ordenados, estará vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega y añade que su incumplimiento acarrerará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiere lugar.

Por su parte, la EPS Sanitas emitió un breve comunicado en el cual rechaza la comunicación de Cruz Verde «por la afectación que esto puede generar a nuestros afiliados”.

Además califica la decisión como “unilateral y abrupta”, y anuncia que se encuentra trabajando «en medidas de contingencia para que no se vea afectada la entrega de estos medicamentos a sus afiliados».

También aclara que la entrega de medicamentos que sí están incluidos dentro del PBS se mantendrá sin ninguna alteración con este operador farmacéutico.

El hecho es que Droguerías y Farmacias Cruz Verde notificó que a partir del próximo 15 de noviembre dejará de suministrar medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas.

Según advierte, la decisión es causada por la deuda que esa aseguradora tiene con Cruz Verde que supera los 400 mil millones de pesos y que corresponden a recursos para cubrir los servicios y tecnologías en salud (incluidos medicamentos) que no son financiados con la unidad de pago por capitación (UPC).

En el comunicado subraya que “tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”.

Añade que en este tiempo tampoco ha recibido de esa EPS un plan de pago y ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido, haciendo insostenible el suministro de medicamentos «desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

“Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, precisa el comunicado.

Igualmente indica que tras “agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas (…), se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS a partir del 15 de noviembre”.

Finalmente Cruz Verde indica que «entiende el impacto social de esta difícil decisión», pero anota que la tomó después de un riguroso y responsable análisis y que por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, «a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento”.

Estos son algunos de los medicamentos que no serán suministrados por la EPS

-Medicamentos vitales no disponibles.

-Pañales para niños y adultos.

-Bolsas de colostomía.

-Suplementos o complementos vitamínicos y nutricionales salvo excepciones expresas en la norma.

-Cremas antisolares o para las manchas en la piel.

-Medicamentos o drogas para la memoria.

-Medicamentos anorexígenos.

-Toallas higiénicas.

-Medias elásticas de soporte:

-Corsés y/o fajas; sillas de ruedas; plantillas y zapatos ortopédicos; vendajes acrílicos; lentes de contacto, lentes para anteojos con materiales diferentes a vidrio o plástico; filtros y/o colores y películas especiales y aquellos otros dispositivos, implantes, o prótesis necesarios para procedimientos no incluidos expresamente en el presente acuerdo.