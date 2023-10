Fiscal General: «La paz se puede lograr en el país sin ceder la seguridad y sin entregársela a los criminales”

–Ante representantes de diversas entidades que luchan contra el lavado de activos, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa insistió en que una de las mejores estrategias para debilitar a las redes ilegales de alcance trasnacional es la afectación constante a sus patrimonios.

En su intervención en la ‘Conmemoración del Día de la Prevención de Lavado de Activos’, organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, Barbosa señaló la importancia de fortalecer las acciones investigativas y judiciales para afectar las finanzas de la criminalidad organizada.

El fiscal advirtió que la regla fundamental en un Estado en el cual se respeta la institucionalidad, existe un principio de legalidad y se respeta el Estado de derecho, “hace que efectivamente todos hoy nos pongamos de acuerdo en rechazar las prácticas del lavado de activos y las prácticas atadas a la criminalidad en Colombia”.

En el acto público Barbosa explicó detalles sobre la consolidación de la estrategia ‘Argenta’, en la que la Delegada contra la Finanzas Criminales, a través de sus direcciones, se ha articulado con otras dependencias de la entidad y con diferentes instituciones para impactar los patrimonios ilícitos del crimen organizado, los grupos narcotraficantes y la delincuencia.

“Lo hicimos construyendo metodologías, lo hicimos articulando las entidades, lo hicimos articulando la Policía con la Fiscalía, con el Ejército, con la UIAF; con la cooperación internacional, porque era necesario tener respuestas concretas, y resultados concretos. Asociamos actividades investigativas porque en la Fiscalía General de la Nación cada quien hablaba un lenguaje distinto y era necesario unificar el lenguaje”, indicó.

En ese sentido, presentó algunos de los resultados obtenidos en algo más de tres años y medio, que han permitido poner en evidencia las maniobras de las redes ilegales para ocultar sus activos, haciendo énfasis en extinción del derecho de dominio, donde, subrayó, hay cifras sin precedentes.

Al efecto precisó que son 29 billones de pesos en los últimos casi 4 años que le ha entregado la Fiscalía a la Sociedad de Activos, SAE, casi 7.000 millones de dólares, «en donde dijimos que era absolutamente necesario establecer que la persecución criminal estuviese atada a la persecución a la fuente de esos crímenes, que son los bienes».

Advirtió que esa estrategia y la determinación en la búsqueda de los activos ilícitos, se ha replicado en la Dirección Justicia Transicional y ha facilitado la identificación de los bienes adquiridos por las estructuras paramilitares, los cuales han sido puestos a disposición de las víctimas.

“Hemos logrado, por ejemplo, en Justicia Transicional pasar de 500.000 millones de pesos, en 14 años de funcionamiento que se entregó a las víctimas, entre el 2006 y 2019, y en esta administración, hemos entregado un billón de pesos a las víctimas», puntualizó.

Tambien destacó que se han duplicado los hechos en imputación en Justicia Transicional en estos tres años y medio.

«Todo esto es importante decírselo a los colombianos y decírselo hoy en este día de prevención (…), porque la actividad delictiva tiene una connotación y es desarticular moralmente a una sociedad. No solamente desarticula moralmente, sino desarticula también las instituciones públicas”, señaló.

El Fiscal General de la Nación aprovechó para reconocer la cooperación internacional en la región, que se ha incrementado con la creación de grupos especializados en la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), de los que hacen parte Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, España, Portugal y Holanda, entre otros países.

En este aspecto advirtió que «la lucha contra la criminalidad no es nacional solamente, si no es transnacional, que nuestras ideas alrededor de la lucha contra la criconminalidad afectan internacionalmente el compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen, que si bajamos la guardia contra estos criminales se van a tomar las ciudades y se van a tomar el país» y que «la paz no es incompatible con la seguridad en un territorio, que la paz se puede lograr en un país sin ceder la seguridad y sin entregársela a los criminales”.

Finalmente, el Fiscal General Barbosa Delgado habló del compromiso de culminar su gestión con resultados y presencia en los territorios.

«Estoy seguro que quien reemplace al Fiscal General de la Nación, no podrá ceder en la lucha contra esa criminalidad porque tendrá el país encima observando. Estarán vigilantes. Será imposible gerenciar la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, será imposible olvidar los territorios, será imposible mirarles los ojos a los colombianos y decirles que no fuimos capaces o que no fueron capaces de sostener esa lucha. Las democracias tienen la gran capacidad de rectificarse y de volver irrelevantes a aquellos que quieren volver irrelevantes a las instituciones”, concluyó.