Grandes lluvias en Cartagena dejan varios barrios inundados

Volvieron las temporadas de lluvia en Cartagena, en toda la ciudad cayó un gran diluvio que provoco inundaciones en distintos barrios de la capital de Bolívar.

Por parte de las autoridades no se ha realizado reporte sobre las afectaciones, pero mediante las redes sociales, se dio a conocer que algunos vehículos y motocicletas fueron arrastrados por las corrientes. Las autoridades solicitan a la comunidad no salir de sus casas de no ser necesario y llamar a las líneas de emergencia si se necesita ayuda.

Se cree que más del 80% de la ciudad registra inundaciones, entre los barrios afectados se encuentran San Fernando, Los Caracoles, El Campestre, Centro Histórico, El Pozón, Manga, San José de Los Campanos, La Carolina, Ciudad Jardín, Olaya Herrera, El Socorro, entre algunos otros.

A causas del nivel de agua que se presentó algunas vías de Cartagena, no se podrían visibilizar, porque los carros, motos y buses de servicios públicos no pueden realizar sus trayectos.

El Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transcaribe) anunciaron la suspensión de operaciones mientras baja el nivel del agua.

Ante estas fuertes lluvias que se presentaron en los últimos días, se han realizado algunas recomendaciones que se deben tener en cuanta por parte de la comunidad:

-En caso de notar gritas o inclinaciones de algunas viviendas, puentes, vías, entre otros, se debe informar de manera inmediata a las autoridades.

-Se debe recordar a los familiares cuáles son las rutas de evacuación y establecer puntos de encuentro en caso de emergencia.

-Asegurarse de que el techo, tejas y los objetos que pueden llegar a ser arrastrados.

-Realizar una disposición adecuada de los residuos para evitar el taponamiento en los alcantarillados.

Ante alguna emergencia puede contactar a las siguientes entidades para recibir la ayuda adecuada:

– Cuerpo de Bomberos: 119.

– Policía Nacional: 123.

– Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE): 125

– Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo: 3175030465

– Cruz Roja: 132

– Surtigas: 164

– Defensa Civil: 144

– Afinia: 115

– Aguas de Cartagena: 116.