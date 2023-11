Petro llama a consultas a embajador colombiano en Israel: «Si no detiene la masacre de pueblo palestino no podemos estar allá»

–A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro anunció que llamó a consultas al embajador de Colombia en Israel, manifestando, además, que «si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá».

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023