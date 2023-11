Petro condena uso de bombas de fósforo blanco por Israel en ataques a Gaza: «Eso es un crimen de guerra»

–El presidente Gustavo Petro volvió a trinar este jueves sobre la guerra en Medio Oriente y advirtió que Israel está utilizando bombas de fósforo blanco en sus ataques en la Franja de Gaza, lo cual, afirma, es un crimen de guerra tal como lo establece el derecho internacional.

Al efecto, replica un video que capta cuando se arroja la bomba, en momentos en que unos niños juegan en el lugar bajo la protección de la ONU.

«La bomba que ven en el video es de fósforo blanco. Se pega a la piel y penetra hasta los huesos. Mata en medio de un intenso dolor. La ha arrojado el Estado de Israel», explica el presidente Petro y advierte:

«Abajo están los niños jugando. El lugar sobre el que se arroja la bomba es de Naciones Unidas».

The bombing of an UNRWA school housing thousands of displaced people with internationally banned white phosphorus bombs is a ruthless act by the occupation today! We need protection for civilians. Where is the world, the United Nations, and international law? #GazaGenoside pic.twitter.com/WtvNezRObl

— Ahmed From #Gaza (@madhoun95) November 2, 2023