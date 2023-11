Petro responde a Carlos Fernando Galán: «Nadie ha detenido el metro, no calumnien»

–A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro respondió a los pronunciamientos hechos este jueves por el alcalde electo de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien, tras el inicio del empalme con la alcaldesa Claudia López, le exigió respeto a la autonomía territorial de la capital y además le notificó que no aceptará que su gobierno interfiera en sus proyectos.

«El metro de Bogotá es exactamente lo que Peñalosa quiso que fuera. Nadie ha detenido el metro; no calumnien», trinó el jefe del Estado.

Además señaló que «si el metro elevado no avanza busquen los culpables en las clausulas del contrato. El gobierno nacional a través de Duque, ha dado todas las garantías para que se haga. La pregunta es, y ¿ porqué no la han hecho?.

Previamente, el presidente Gustavo Petro afirmó en la misma red social:

«Que tontería. Mi gobierno no ha hecho nada para que no hagan el metro elevado, pero en nueve años no lo han hecho».

Advirtió que «quien presentó la propuesta de integrar el metro elevado con un tramo de metro subterráneo como el que estudiamos fue la alcaldesa, pero después, nos insultó por acoger su propuesta».

Luego, Gustavo Petro sentenció:

«Que las generaciones posteriores los recuerden por hacer ese esperpento, pero si no lo han hecho en estos nueve años, no es porque nosotros lo hayamos impedido».

Qué fue lo que dijo Galán?

«Yo fui elegido con una visión particular en lo que tiene que ver con proyectos claves para la ciudad, como el Metro. La ciudadanía se pronunció de manera contundente el pasado domingo. Y lo hizo defendiendo un proyecto que es de Bogotá, que Bogotá definió en las urnas hace varios años, que ratificó nuevamente en las urnas y que queremos defender».

Y agregó: «Mi discusión con la Nación será siempre a través de canales institucionales, respetuosa con el presidente de la República, pero también tenemos que exigir un respeto por la autonomía de Bogotá, por la autonomía territorial, porque Bogotá define un proyecto lo impulsa y los saca adelante y no debe la Nación entrar a que se replantee ese proyecto».

«Es solamente un ejemplo –advirtió–, porque vendrán seguramente discusiones con el Gobierno Nacional en muchos frentes. Pero la responsabilidad mía será defender los intereses de Bogotá y la institucionalidad de Bogotá que representa a partir de un mandato popular esos intereses».