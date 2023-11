Guerra en el Medio Oriente: Declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores del G7 Japón 2023

–El siguiente es el extenso texto de la declaración sobre la situación en Israel, Gaza y Cisjordania, la agresión de Rusia contra Ucrania y otros conflictos, publicada este miércoles por los ministros de Asuntos Exteriores del G7 de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América y el Alto Representante de la Unión Europea.

Nosotros, los Ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos de América) y el Alto Representante de la Unión Europea, estamos más unidos que nunca en la búsqueda de la paz, la seguridad y la paz internacionales. y prosperidad. En esta Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, mejoramos aún más nuestra cooperación para responder colectivamente a los recientes problemas globales y regionales, aprovechando los compromisos que asumieron nuestros líderes en la Cumbre del G7 en Hiroshima. Seguimos firmes en defender y fortalecer el orden internacional libre y abierto basado en el estado de derecho, respetando la Carta de las Naciones Unidas (ONU). Reiteramos nuestra firme oposición a cualquier intento unilateral de cambiar el estatus pacíficamente establecido de territorios por la fuerza o la coerción en cualquier parte del mundo. Esos intentos socavan el Estado de derecho, que protege a todas las naciones, especialmente a las vulnerables, así como la seguridad global y la dignidad humana. También nos comprometemos a seguir construyendo solidaridad internacional más allá del G7 para promover el desarrollo económico global y abordar desafíos globales más amplios, como el cambio climático, el desarme nuclear, la resiliencia económica y la seguridad económica, y la igualdad de género, incluida la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Seguimos profundamente preocupados por la interferencia extranjera, la manipulación de la información y otras acciones hostiles diseñadas para socavar nuestras democracias. Instamos a todos los países a respetar sus obligaciones en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Subrayamos la necesidad de avanzar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible para promover la paz y la prosperidad para las personas y el planeta, como se reflejó en la Cumbre de los ODS de 2023. También tomamos nota de la Cumbre por un Nuevo Pacto de Financiamiento Global. Nuestra determinación de cumplir nuestros compromisos en estas cuestiones es inquebrantable y seguiremos fortaleciéndolos durante el próximo año bajo la Presidencia italiana.

Situación en Israel, Gaza y Cisjordania

Condenamos inequívocamente los ataques terroristas de Hamás y otros en todo Israel que comenzaron el 7 de octubre de 2023, así como los continuos ataques con misiles contra Israel. Hacemos hincapié en el derecho de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo, de conformidad con el derecho internacional, en su intento de evitar que esto vuelva a ocurrir. Pedimos la liberación inmediata de todos los rehenes sin condiciones previas. Expresamos nuestro más sentido pésame y condolencias a las víctimas de estos ataques y a sus familias, así como a todos los civiles, palestinos, israelíes y otros, incluidos nuestros propios ciudadanos, que han muerto o han resultado heridos durante este conflicto. Israelíes y palestinos tienen el mismo derecho a vivir en seguridad, dignidad y paz. Rechazamos el antisemitismo y la islamofobia en cualquier forma en nuestras propias sociedades y en cualquier parte del mundo.

Destacamos la necesidad de adoptar medidas urgentes para abordar el deterioro de la crisis humanitaria en Gaza. Todas las partes deben permitir el apoyo humanitario sin obstáculos a los civiles, incluidos alimentos, agua, atención médica, combustible y refugio, y el acceso de los trabajadores humanitarios. Apoyamos las pausas y los corredores humanitarios para facilitar la asistencia que se necesita con urgencia, el movimiento de civiles y la liberación de rehenes. A los ciudadanos extranjeros también se les debe permitir continuar saliendo. Subrayamos la importancia de proteger a los civiles y del cumplimiento del derecho internacional, en particular el derecho internacional humanitario. Desde el 7 de octubre, los miembros del G7 han prometido 500 millones de dólares adicionales para el pueblo palestino, incluso a través de las agencias de la ONU y otros actores humanitarios. Instamos a los países de todo el mundo a unirse a nosotros en este esfuerzo. Damos la bienvenida a la conferencia internacional del 9 de noviembre en París sobre cuestiones humanitarias.

El aumento de la violencia de los colonos extremistas cometidos contra los palestinos es inaceptable, socava la seguridad en Cisjordania y amenaza las perspectivas de una paz duradera. Los miembros del G7, junto con sus socios de la región, están trabajando intensamente para evitar que el conflicto se intensifique y se extienda más ampliamente. También estamos trabajando juntos, incluso imponiendo sanciones u otras medidas, para negar a Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades.

Los miembros del G7 están comprometidos a trabajar estrechamente con sus socios para preparar soluciones sostenibles a largo plazo para Gaza y un retorno a un proceso de paz más amplio en línea con los parámetros acordados internacionalmente. Subrayamos que una solución de dos Estados, que conciba a Israel y un Estado palestino viable viviendo uno al lado del otro en paz, seguridad y reconocimiento mutuo, sigue siendo el único camino hacia una paz justa, duradera y segura.

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania

Nuestro firme compromiso de apoyar la lucha de Ucrania por su independencia, soberanía e integridad territorial nunca flaqueará. Seguimos condenando en los términos más enérgicos posibles la actual agresión de Rusia y nos comprometemos a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, mientras aumentamos la presión económica e imponemos fuertes sanciones y otras restricciones contra Rusia. No se puede lograr una paz justa y duradera sin la retirada inmediata, completa e incondicional de las tropas y el equipo militar rusos del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania. Seguimos apoyando a Ucrania en el desarrollo de la Fórmula de Paz del Presidente Volodymyr Zelenskyy. Estamos aumentando nuestros esfuerzos para ayudar a Ucrania a satisfacer sus necesidades de preparación para el invierno, incluso continuando brindando asistencia energética crítica.

La irresponsable retórica nuclear de Rusia y su anunciado despliegue de armas nucleares en Bielorrusia son inaceptables. Cualquier uso de armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Rusia tendría graves consecuencias. Lamentamos profundamente la decisión de Rusia de revocar su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Apoyamos firmemente la presencia continua y el acceso irrestricto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a todos los emplazamientos nucleares civiles de Ucrania. Reforzaremos nuestra coordinación en materia de sanciones para restringir el acceso de Rusia a bienes y tecnología críticos. Tomaremos más medidas para impedir la evasión y elusión de nuestras medidas contra Rusia. Reiteramos nuestro llamado a terceros para que dejen inmediatamente de brindar apoyo material a la agresión de Rusia, o enfrentarán graves costos. Para reducir los ingresos que Rusia obtiene de sus exportaciones, aceleraremos nuestras consultas sobre energía, metales y todos los diamantes no industriales, incluidos los extraídos, procesados ??o producidos en Rusia.

Rusia debe cesar su agresión y debe soportar las consecuencias jurídicas de todos sus actos internacionalmente ilícitos, incluida la indemnización por los daños causados ??a Ucrania. Estamos unidos en nuestra determinación de garantizar la plena rendición de cuentas. A la luz de la urgencia de desbaratar los intentos de Rusia de destruir la economía ucraniana y el continuo incumplimiento por parte de Rusia de sus obligaciones de derecho internacional, estamos explorando todas las vías posibles para ayudar a Ucrania, de conformidad con nuestros respectivos sistemas legales y el derecho internacional. Reafirmamos que, de conformidad con nuestros respectivos sistemas legales, los activos soberanos de Rusia en nuestras jurisdicciones permanecerán inmovilizados hasta que Rusia pague por el daño que ha causado a Ucrania. Reiteramos nuestro compromiso de hacer que los responsables rindan cuentas de conformidad con el derecho internacional, incluso apoyando los esfuerzos de los mecanismos internacionales, como la Corte Penal Internacional.

Nos comprometemos nuevamente a apoyar la recuperación y reconstrucción inmediata, a mediano y largo plazo de Ucrania frente a los esfuerzos de Rusia por infligir un inmenso sufrimiento al pueblo de Ucrania. También estamos trabajando para involucrar a nuestros sectores privados en la recuperación económica sostenible de Ucrania. Acogemos con satisfacción y subrayamos la importancia de que la propia Ucrania siga implementando esfuerzos de reforma interna, especialmente en los campos de la lucha contra la corrupción, la reforma del sistema judicial, la descentralización y la promoción del Estado de derecho, en consonancia con el camino europeo que Ucrania ha adoptado en conjunto. con otros socios, incluidos Moldavia, Georgia y países de los Balcanes Occidentales. Continuaremos apoyando los esfuerzos del gobierno y el pueblo de Ucrania en estos esfuerzos. Cada uno de nosotros avanzará, en estrecha coordinación, en nuestro trabajo con Ucrania sobre compromisos y acuerdos de seguridad específicos, bilaterales y de largo plazo, en consonancia con la Declaración Conjunta de Apoyo a Ucrania de los líderes del G7, que ahora cuenta con 31 signatarios.

Reafirmamos nuestro compromiso de abordar las crecientes necesidades de los países y poblaciones vulnerables afectados por la agresión de Rusia. La utilización de alimentos como arma por parte de Rusia ha agravado las vulnerabilidades económicas, exacerbado crisis humanitarias ya graves y aumentado la inseguridad alimentaria y la desnutrición en todo el mundo. Deploramos los ataques sistemáticos de Rusia contra los puertos ucranianos del Mar Negro y la infraestructura civil y acogemos con agrado las medidas adoptadas por Ucrania para fortalecer las rutas de exportación libres del control ruso. Seguimos apoyando plenamente la exportación de productos agrícolas ucranianos, incluso a través de las Rutas de Solidaridad UE-Ucrania, los puertos del Danubio y su corredor marítimo humanitario. Reafirmamos nuestro objetivo de limitar los ingresos energéticos y las futuras capacidades extractivas de Rusia, aprovechando las medidas que hemos tomado hasta ahora. Seguimos reduciendo nuestra dependencia de la energía rusa, de modo que Rusia ya no pueda utilizar sus recursos energéticos como armas contra nosotros. Nos comprometemos a trabajar con naciones de todo el mundo para mejorar la seguridad alimentaria y energética global.

Indo-Pacífico y la región

Junto con los socios regionales, incluidos la ASEAN y sus Estados miembros, los países del sur de Asia y los países insulares del Pacífico, continuaremos nuestros esfuerzos hacia un Indo-Pacífico libre y abierto, que sea inclusivo, próspero, seguro y basado en el Estado. de derecho y que proteja los principios compartidos. Reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la centralidad y unidad de la ASEAN. Seguimos promoviendo la cooperación en línea con las Perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico y la Estrategia 2050 para el Continente Azul del Pacífico del Foro de las Islas del Pacífico, respectivamente. Reiteramos nuestro compromiso de apoyar una infraestructura sostenible, inclusiva, resiliente y de calidad en los países socios a través de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global.

Damos la bienvenida al proceso seguro, transparente y con base científica de Japón, incluido el monitoreo continuo de la situación, para gestionar de manera responsable la descarga de agua tratada por el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos en coordinación proactiva con científicos y socios, particularmente en toda la región del Indo-Pacífico, como así como con la OIEA. Reconocemos los resultados de monitoreo informados después de cada descarga hasta la fecha, que muestran que la concentración de nucleidos, incluido el tritio, en el agua de mar y los productos marinos están muy por debajo de los estándares reconocidos internacionalmente.

Condenamos enérgicamente la continua acumulación por parte de Corea del Norte de sus programas ilegales de armas de destrucción masiva (ADM) y misiles balísticos. Reiteramos nuestro llamado a la desnuclearización completa de la Península de Corea y exigimos que Corea del Norte abandone sus armas nucleares, sus programas nucleares existentes y cualquier otro programa de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de manera completa, verificable e irreversible, de acuerdo con todas las normas pertinentes de Seguridad de la ONU. Resoluciones del Consejo (RCSNU). Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de la ONU para que implementen plena y efectivamente todas las RCSNU relevantes e instamos a los miembros del CSNU a cumplir con sus compromisos. En este contexto, condenamos enérgicamente las transferencias de armas de Corea del Norte a Rusia, que violan directamente las RCSNU pertinentes. Instamos a Rusia y Corea del Norte a que cesen inmediatamente todas esas actividades. Deploramos las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de Corea del Norte y su decisión de priorizar sus programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos sobre el bienestar del pueblo de Corea del Norte. También instamos a Corea del Norte a resolver la cuestión de los secuestros de inmediato.

China

Estamos preparados para construir relaciones constructivas y estables con China, reconociendo la importancia de comprometernos con franqueza y expresar nuestras preocupaciones directamente a China. Actuamos en beneficio de nuestros intereses nacionales. Reconocemos la necesidad de trabajar junto con China en los desafíos globales, así como en áreas de interés común, y pedimos a China que interactúe con nosotros en estas cuestiones. Nuestros enfoques políticos no están diseñados para dañar a China ni buscamos frustrar su progreso y desarrollo económicos. No nos estamos desacoplando ni girándonos hacia adentro. Al mismo tiempo, reconocemos que la resiliencia económica requiere reducir riesgos y diversificarse. Con miras a permitir relaciones económicas sostenibles con China y fortalecer el sistema de comercio internacional, continuaremos presionando para lograr igualdad de condiciones para nuestros trabajadores y empresas. Intentaremos abordar los desafíos que plantean las políticas y prácticas no comerciales de China, que distorsionan la economía global. Lucharemos contra prácticas malignas, como la transferencia de tecnología o la divulgación de datos ilegítimas. Fomentaremos la resiliencia ante la coerción económica. También reconocemos la necesidad de proteger ciertas tecnologías avanzadas que podrían usarse para amenazar nuestra seguridad nacional sin limitar indebidamente el comercio y la inversión. Instamos a China a actuar como miembro responsable de la comunidad internacional. En este sentido, acogemos con beneplácito la participación de China en el proceso de paz liderado por Ucrania. Además, pedimos a China que no ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania, que presione a Rusia para que detenga su agresión militar y que apoye una paz justa y duradera en Ucrania.

Subrayamos que China tiene la responsabilidad de defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas en su totalidad. Seguimos seriamente preocupados por la situación en los Mares Oriental y Meridional de China, y nos oponemos firmemente a cualquier intento unilateral de cambiar el status quo por la fuerza o la coerción. Volvemos a enfatizar el carácter universal y unificado de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y reafirmamos el importante papel de la UNCLOS en el establecimiento del marco legal que rige todas las actividades en los océanos y los mares. Reiteramos que el laudo dictado por el Tribunal Arbitral el 12 de julio de 2016 es un hito importante, jurídicamente vinculante para las partes de dicho procedimiento, y una base útil para la resolución pacífica de disputas entre las partes.

Reafirmamos la importancia de la paz y la estabilidad a través del Estrecho de Taiwán como indispensables para la seguridad y la prosperidad en la comunidad internacional y pedimos la resolución pacífica de las cuestiones a través del Estrecho. No hay ningún cambio en la posición básica de los miembros del G7 sobre Taiwán, incluidas las políticas declaradas de una sola China. Reiteramos nuestro apoyo a la participación significativa de Taiwán en las organizaciones internacionales, incluidas la Asamblea Mundial de la Salud y las reuniones técnicas de la OMS. También seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en China, incluidos Xinjiang y el Tíbet. Además, pedimos a China que cumpla sus compromisos en virtud de la Declaración Conjunta Chino-Británica y la Ley Básica, que consagran derechos y libertades y un alto grado de autonomía para Hong Kong. Instamos a China a actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y a no realizar actividades de interferencia destinadas a socavar la seguridad de nuestras comunidades, la integridad de nuestras instituciones democráticas, y nuestra prosperidad económica.

Asia Central y Cáucaso Meridional

Seguimos decididos a apoyar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los países de Asia Central. Acogemos con beneplácito la intensificación de la cooperación regional y los vínculos entre pueblos, que pueden impulsar la creación de más oportunidades comerciales y nuevas innovaciones. Renovamos nuestra determinación de fortalecer la cooperación con los países de Asia Central para abordar los desafíos regionales, incluidas las consecuencias globales de la guerra de agresión de Rusia, el efecto desestabilizador de la situación en Afganistán, incluidas las violaciones de derechos humanos por parte de los talibanes, el terrorismo, la seguridad hídrica y cambio climático. En un contexto de creciente riesgo geopolítico, la diversificación y expansión de las rutas comerciales en los países de Asia Central no solo trae crecimiento económico a la región, sino que también tiene potencial para mejorar las cadenas de suministro globales, incluida la seguridad energética. En este sentido, volvemos a comprometernos a fomentar los vínculos comerciales y energéticos, la conectividad y el transporte sostenibles, incluido el Corredor Medio, y proyectos asociados para mejorar la resiliencia regional. También nos comprometemos nuevamente a apoyar los esfuerzos de reforma socioeconómica y política en los países de Asia Central.

Estamos gravemente preocupados por las consecuencias humanitarias del desplazamiento de armenios de Nagorno-Karabaj tras la operación militar llevada a cabo por Azerbaiyán. Instamos a Azerbaiyán a cumplir plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y acogemos con agrado los esfuerzos internacionales para abordar las necesidades humanitarias urgentes de quienes han sido desplazados. Subrayamos nuestro apoyo para promover una paz sostenible y duradera entre Armenia y Azerbaiyán basada en los principios de no uso de la fuerza, respeto a la soberanía, inviolabilidad de las fronteras e integridad territorial.

Irán

Instamos a Irán a que se abstenga de brindar apoyo a Hamas y de tomar nuevas acciones que desestabilicen el Medio Oriente, incluido el apoyo al Hezbolá libanés y otros actores no estatales, y a que utilice su influencia sobre esos grupos para reducir las tensiones regionales.

Seguimos decididos a que Irán nunca debe desarrollar un arma nuclear y reiteramos que debe cesar la escalada incesante de su programa nuclear, que no tiene justificación civil creíble y lo acerca peligrosamente a actividades reales relacionadas con armas. Hacemos un llamado a Irán para que cumpla con sus obligaciones legales y compromisos políticos en materia de no proliferación nuclear con acciones rápidas, incluida la cooperación plena e incondicional con la OIEA. Instamos a Irán a que revoque las designaciones de los inspectores de la OIEA, lo que afecta gravemente la capacidad del Organismo para realizar eficazmente sus inspecciones en Irán. Una solución diplomática sigue siendo la mejor manera de resolver las preocupaciones internacionales.

Expresamos nuestra grave preocupación por otras actividades desestabilizadoras del Irán, como el desarrollo de programas de misiles balísticos, incluso disfrazados de vehículos de lanzamiento espacial, la transferencia de misiles, vehículos aéreos no tripulados y tecnologías conexas a actores estatales y no estatales, así como formación y financiación de actores no estatales. Irán debe dejar de apoyar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Además, enfatizamos la importancia de garantizar la seguridad marítima en las vías fluviales de la región del Golfo en general y pedimos a Irán que no interfiera con el ejercicio legal de los derechos y libertades de navegación de todos los buques.

También expresamos profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Irán, incluidos los de las mujeres, las niñas y los grupos minoritarios, y condenamos los ataques contra personas fuera de Irán, incluidos periodistas y disidentes.

África

Seguimos firmes en nuestro compromiso de profundizar las asociaciones con los países africanos y las organizaciones regionales y continentales. Damos la bienvenida a la Unión Africana (UA) como miembro permanente del G20, como se refleja en la Declaración de los Líderes del G20 en Nueva Delhi. Continuaremos apoyando una representación africana más fuerte en otros foros internacionales, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Acogemos con beneplácito el papel de la UA y las comunidades y mecanismos económicos regionales en la promoción de la Agenda 2063 y la mediación en disputas y conflictos. Expresamos nuestra preocupación por el deterioro de la situación política, de seguridad y humanitaria en algunas partes del continente. Reiteramos nuestro compromiso de apoyar la preservación de la paz, la estabilidad y la buena gobernanza y de promover el crecimiento y el desarrollo sostenibles en toda África. Continuaremos apoyando a los gobiernos de la región para abordar las condiciones subyacentes que conducen a la propagación del conflicto, el terrorismo, el extremismo violento, la inestabilidad, la persecución, la migración irregular y el sufrimiento humano. Hacemos un llamado a las partes en conflictos para que respeten el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos; para que los actores humanitarios tengan un acceso seguro y sin obstáculos para llegar a quienes lo necesitan; y que los responsables de las atrocidades cometidas durante los conflictos armados rindan cuentas.

Reiteramos nuestro apoyo a las Naciones Unidas en sus esfuerzos por hacer avanzar el proceso político libio a fin de celebrar elecciones genuinas, libres, justas e inclusivas sin más demoras. Alentamos a Túnez a implementar reformas para mejorar su estabilidad económica e institucional.