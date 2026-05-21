Justicia francesa condena a Airbus y Air France por accidente de vuelo Rio-París hace 17 años en el Océano Atlántico

–(Imagen @OnAviation). El tribunal de apelación de París declaró culpables a Air France y Airbus de homicidios involuntarios por la tragedia del vuelo AF447 (un Airbus A330) que cubría la ruta Río de Janeiro-París hace 17 años, contra la decisión de los magistrados de primera instancia que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas. La nueva sentencia los considera los «únicos responsables» de la mayor tragedia de la aviación francesa, y les impone además la multa máxima de 225.000 euros (unos 260.000 dólares).

El 1º de junio de 2009, la aeronave que operaba el vuelo AF447 entre Rio de Janeiro y París, se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de despegar. Los 288 ocupantes, incluida la tripulación, perdieron la vida.

El misterioso accidente del Vuelo 447 de Air France en 2009, un Airbus A330 que cayó al Atlántico, se debió a la congelación de los tubos Pitot. Al perder los datos de velocidad, el piloto automático se desconectó y los pilotos entraron en pánico, provocando una entrada en… pic.twitter.com/iCkzsMdhKd — On The Wings of Aviation (@OnAviation) April 8, 2026

A bordo del avión, un A330 de Airbus, iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

El tribunal correccional de París absolvió en abril de 2023 a Airbus y a Air France del cargo penal de homicidios involuntarios, como pedía la fiscalía, aunque reconoció su responsabilidad civil.

Sin embargo, el ministerio público cambió de posición y pidió en noviembre al tribunal de apelación de París que condenase a ambas empresas «por homicidio involuntario».

La condena por el accidente de avión más grave de las aerolíneas francesas es, en gran medida, simbólica porque ambas empresas, como personas jurídicas, solo pueden recibir la ahora impuesta multa máxima de 225.000 euros.

«No hubo nada, ni una sola palabra de consuelo sincero. Es una defensa de granito. Una sola palabra resume todo este circo: indecencia», fustigaron los dos fiscales en sus alegatos finales.

Airbus y Air France se defendieron de toda responsabilidad penal y apuntaron a las malas decisiones tomadas por los pilotos en una situación de emergencia.

Las cajas negras confirmaron el origen del accidente: la congelación de las sondas Pitot, que miden la velocidad del avión en el exterior, mientras volaba a gran altura en una difícil zona meteorológica cerca del ecuador.

Para la fiscalía, las faltas de Airbus y Air France están «caracterizadas» y «contribuyeron, de forma cierta, a que se produjera el accidente aéreo».

Airbus enfrentaba acusaciones de haber subestimado la gravedad de los fallos de las sondas anemométricas y no haber tomado todas las medidas necesarias para informar con urgencia a las compañías aéreas que las utilizaban.

Air France estaba acusada de no haber impartido a los pilotos una formación adecuada sobre situaciones de congelación de las sondas Pitot y por no haber informado suficientemente a sus tripulaciones.

«Esta condena arrojará el oprobio, un descrédito sobre estas dos empresas» y «debe resonar como una advertencia», subrayó en noviembre el fiscal Rodolphe Juy-Birmann, junto a su compañera Agnès Labreuil.

En primera instancia, ambas empresas habían sido absueltas ya que el tribunal consideró que, aunque cometieron «imprudencias» y «negligencias», «no se pudo demostrar (…) ningún vínculo causal seguro» con el accidente. (Información DW).