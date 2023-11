Guerra en Medio Oriente: Ministros de Exteriores del G7 piden pausa humanitaria en Gaza

–Los ministros de Exteriores del G7 hicieron este miércoles un llamado a implementar una pausa humanitaria en Gaza, con el fin de facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda. Asimismo, pidieron hacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto.

Por otro lado, el G7 condenó los «ataques terroristas» del grupo islamista Hamás y de «otros grupos», tal y como dijo la canciller japonesa, Yoko Kamikawa. Según Kamikawa, los cancilleres del G7 pidieron «la liberación inmediata de los rehenes», llamaron a respetar las leyes internacionales y se comprometieron a «involucrarse» en la búsqueda de «una solución duradera y estable en Gaza para lograr una paz duradera».

Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llamó este miércoles a Israel a no reocupar la Franja de Gaza cuando concluya la guerra contra Hamás. Israel se retiró unilateralmente de este territorio palestino en 2005.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de los cancilleres del G7 en Japón, Blinken dijo que no debería producirse «ninguna reocupación de Gaza después del conflicto».

A propósito del tema, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró este miércoles que el Gobierno de Israel no tiene la intención de volver a ocupar la Franja de Gaza, aunque aseveró que el enclave palestino no puede continuar bajo el gobierno de Hamás.

«Cuando se trata de la gobernanza en Gaza tras el conflicto, hay algunas cosas claras y necesarias. Primero, Gaza no puede seguir siendo gobernada por Hamás. […] Es evidente también que Israel no puede ocupar Gaza. Pero la realidad es que puede haber un período transitorio al final del conflicto. […] Lo que he escuchado de los líderes israelíes es que no tienen intención de reocupar y retomar el control de Gaza», indicó Blinken en una rueda de prensa tras reunirse con los cancilleres del G7 en Tokio (Japón).

En este contexto, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que ya no se puede volver al ‘statu quo’ que existía antes del ataque de Hamás del 7 de octubre. No obstante, volvió a mostrarse reacio sobre la perspectiva de un alto el fuego en el enclave palestino.

«Todos nosotros queremos que este conflicto se acabe lo más pronto posible. Pero, como he comentado con mis colegas del G7, quienes piden un alto el fuego inmediato tienen la obligación de explicar cómo abordar el resultado inaceptable que probablemente se produciría. Hamás se queda en el lugar, con más de 200 rehenes, con la capacidad y la intención declarada de repetir lo del 7 de octubre, una y otra y otra vez», señaló.

En paralelo, Blinken expuso líneas generales para alcanzar una «paz duradera» en Gaza y asegurar que los israelíes y los palestinos puedan vivir «en sus propios Estados». Entre otros elementos, mencionó que EE.UU. se opone al desplazamiento forzado de palestinos desde Gaza tanto ahora como después de la guerra, rechaza el uso del enclave como «plataforma para el terrorismo», la reocupación de Gaza y el intento de asediar o bloquearla, así como la reducción territorial de Gaza.

Según el secretario de Estado, Washington cree que la resolución del conflicto en el futuro «debe incluir las voces y aspiraciones de la población palestina». «Debe incluir un gobierno palestino y la unificación de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina», añadió. (Información DW y RT).