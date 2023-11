Luis Manuel Díaz narra su odisea y afirma que no se pagó al Eln por su liberación: “La verdad todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro”

–Tras narrar la penosa odisea que vivió durante los 12 días que estuvo en poder del Eln, don Luis Manuel Díaz, padre del astro eel futbol colombiano y del Liverpool de Inglaterra Luis Díaz, declaró, en rueda de prensa en su pueblo Barrancas, Guajira, que ni los mismos integrantes del grupo alzado en armas sabía por qué lo habían secuestrado.

“La verdad todavía no he podido entender cuál fue la causa de mi secuestro, porque entre ellos se decía que yo no tengo problemas familiares con nadie, nunca he tenido problemas. Además, todos me conocen que soy una persona luchadora, trabajadora, de esfuerzo, de sacrificio, con fe, con esperanza y con un futuro bien bonito. Pero en realidad no hay motivo, no hay motivo para mi secuestro, no tengo el conocimiento de cuál fue el motivo, porque no lo hay”, expresó “Name”, como cariñosamente le llaman sus coterráneos.

Además aseguró que nadie pagó por su liberación.

“La verdad, no hubo ofrecimiento de recursos. No hubo necesidad. Todo se hizo por lo legal”, afirmó.

Como se sabe, Luis Manuel Díaz fue secuestrado el 28 de octubre en el municipio de Barrancas, Guajira,, por sujetos que se movilizaban en moto. Y retornó a la libertad este jueves, cuando el Eln lo entregó a una comisión humanitaria integrada por representantes de la ONU, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo en las estribaciones de la Serranía del Perijá, zona limítrofe con Venezuela.

Contó que lo primero que hizo al quedar en libertad fue hablar con su hijo, la estrella del Liverpoo, Lucho Díaz:

“Gracias a Dios ayer que llegué a Valledupar, ya libre de todos, de todo tropiezo porque pienso que es así, tuve la oportunidad de saludarlo unos momentos antes de que jugara un partido de fútbol ayer con su club. Y sí, contento, feliz porque ya estaba con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, con la suegra de Luis, con mi yerno. Con Alejandro, nuestros amigos de confianza y con algunas personas que nos acompañaron y que siguiera adelante, que las cosas no terminan aquí y que tuviera mucha fortaleza para recuperarme de todo lo que ha pasado”.

Sobre el tiempo de cautiverio relató que “los primeros tres días tuve dificultades con el alimento, después creo que ya estuve en poder del ELN. La verdad me tocaba hacer caminatas de 6 y 8 horas y yo no sabía dónde estaba. Creo que nos dirigíamos hacia la frontera”.

“Se me hizo muy difícil, fueron 12 días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, no me sentía cómodo, extrañaba a mi esposa, mi familia y mis hijos, también a la gente del pueblo y los amigos”, agregó.

“Mucha cabalgata bastante dura, mucha montaña, bastante lluvia, demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil, casi 12 días sin dormir”, puntualizó.

“Caminé mucho, descansaba poquito, conocí una montaña que nunca había conocido, pero no quiero que nadie pase por esa montaña en situación de la que yo andaba. Si algún día volvemos a pasar por esa montaña, pasemos agarrados de la mano con un letrero que diga paz y libertad”, subrayó.

Permanentemente los secuestradores le decían que estuviera tranquilo, que no le iba a pasar nada.

“Ellos sabían que yo era una persona, pues muy humilde y querida en mi pueblo por la labor que hago. Y que iban a hacer todo lo posible para que tuviera la libertad pronto”.

Mane negó que vaya a abandonar el país.

“En sí, mis aspiraciones son seguir en mi pueblo… aquí tengo a toda mi familia, tengo a mi padre. Además, tengo enterrada a mi madre, y parte de mi familia, mis abuelos, y mis primos, mis hermanos, mi familia, en general, todos están acá en Barrancas”.

Añadió que el gobierno le ha brindado “un respaldo impresionantemente fuerte y grande y por eso confío y tengo de que la seguridad me va a dar para estar en Barrancas”.

Además señaló que entre sus planes está fortalecer su escuelita de fútbol, advirtiendo que el deporte y la cultura son los elementos que pueden construir la paz entre los colombianos.

Al efecto hizo un llamado a sus secuestradores a que dejen las armas “y tomemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos de manera inteligente para que Colombia tenga la mejor paz”.

Dijo además: “A todos los hermanos, porque tenemos que hablarlo así, porque todos somos hermanos: a todos los hermanos del monte, a todos los grupos legamente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión, que dialoguemos y que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en dos años, pero dentro de tres o cuatro años, sea un país de paz para todo el mundo en general”.

Y complementó: “De verdad, se lo pido, mis hermanos del monte: dejemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligente para que sea Colombia el primer país que tenga la mejor paz. Alzo la mano y pido a todos, presidente y gente del monte: unámonos, hagamos esfuerzos y hagamos un país bonito”.

Finalmente le pidió al presidente Gustavo Petro “y a la gente del monte que hagamos un país bonito”.