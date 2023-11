Israel pide a palestinos que abandonen cuatro ciudades del sur de Gaza

–Israel ordenó este jueves a los palestinos que abandonaran cuatro ciudades en el sur de Gaza, lo que indica una posible expansión de su guerra contra los militantes de Hamas a áreas donde funcionarios israelíes habían dicho a la gente que era seguro quedarse.

Israel arrojó panfletos desde aviones durante la noche, pidiendo a los civiles que abandonaran las ciudades de Bani Shuhaila, Khuzaa, Abassan y Qarara, en el extremo oriental de Khan Younis, la principal ciudad del sur.

«Los actos del grupo terrorista Hamás requieren que las fuerzas de defensa actúen contra ellos en las zonas de su residencia», decían los folletos, según los residentes. «Por su seguridad, deben evacuar inmediatamente sus lugares de residencia y dirigirse a refugios conocidos».

Los residentes de la zona dijeron que hubo un intenso bombardeo israelí durante la noche.

Mientras tanto, en la ciudad de Gaza, en la parte norte del territorio a lo largo del Mar Mediterráneo, las tropas israelíes continuaron registrando el Hospital Shifa, que allanaron el miércoles creyendo que era un centro de mando de Hamás. Israel mostró armas que dijo haber encontrado en el hospital e informes de inteligencia de Hamás, pero Hamás dijo que no se encontraron armas.

Israel aún no ha publicado ninguna evidencia del centro de comando central de Hamas que, según Israel, estaba oculto debajo del complejo. Hamás y el personal del hospital, el más grande de Gaza, niegan las acusaciones.

Si Israel amplía su ofensiva militar en el sur de Gaza, amenaza con empeorar la ya grave crisis humanitaria en el territorio asediado. Más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas internamente en Gaza y la mayoría ha huido, por directiva de Israel, hacia el sur, donde los alimentos, el agua y la electricidad son cada vez más escasos.

Las autoridades palestinas en Gaza dicen que más de 11.000 personas – alrededor del 40% de ellas niños – han muerto desde que Israel lanzó una importante ofensiva aérea y terrestre en respuesta al ataque del 7 de octubre de militantes de Hamas en el sur de Israel que mató a 1.200 personas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel describieron su operación en el Hospital Shifa como «precisa y dirigida». Israel dice que Hamás utilizó el hospital como centro de mando, y que los pacientes y el personal del lugar como escudos humanos, acusaciones que los funcionarios de salud de Hamás y Gaza niegan.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la incursión de las FDI en el hospital Shifa como “totalmente inaceptable”.

Tedros dijo en una conferencia de prensa en Ginebra el miércoles que “los hospitales no son campos de batalla” y que los pacientes y el personal de los hospitales deben ser protegidos incluso si las instalaciones se utilizan con fines militares.

El presidente estadounidense, Joe Biden, acusó a Hamás de operar un centro de mando en el hospital Shifa, lo que calificó de «crimen de guerra».

«Se da una circunstancia en la que Hamás comete el primer crimen de guerra al tener su cuartel general, su ejército escondido bajo un hospital», dijo Biden durante una conferencia de prensa el miércoles en Woodside, California, después de reunirse con el líder chino Xi Jinping. «Y eso es un hecho. Eso es lo que sucedió».

Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó el miércoles por la noche una resolución que pide «pausas humanitarias urgentes y prolongadas» en Gaza. Doce miembros del consejo votaron a favor, ninguno votó en contra y tres (Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido) se abstuvieron. El representante permanente adjunto de Israel dijo que la resolución estaba «separada de la realidad sobre el terreno».

La resolución aprobada también pide «la liberación inmediata de todos los rehenes en poder de Hamás».

Según se informa, se están llevando a cabo negociaciones sobre una propuesta de acuerdo según la cual Hamás liberaría al menos a 50 mujeres y niños que mantiene como rehenes en Gaza a cambio de mujeres y niños palestinos retenidos en prisiones israelíes.

Hamás tomó aproximadamente 240 rehenes israelíes y extranjeros durante el ataque que llevó a cabo en Israel el 7 de octubre.

Las FDI dijeron el miércoles que sus fuerzas que operaban en el Hospital Shifa estaban formadas por «equipos médicos y hablantes de árabe, que han recibido un entrenamiento específico para prepararse para este ambiente complejo y delicado, con la intención de que no se cause daño a los civiles».

El ejército también dijo que había entregado incubadoras, alimentos para bebés y suministros médicos al hospital en conflicto.

Después de registrar el complejo médico, Israel dijo que encontró armas, material de inteligencia y equipos de comunicaciones pertenecientes a Hamás. El Ministerio de Salud dirigido por Hamás dijo que el ejército israelí no encontró armas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en una declaración: «No hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondites. No hay refugio ni refugio para los asesinos de Hamas».

«Alcanzaremos y eliminaremos a Hamas, y traeremos de vuelta a nuestros rehenes», afirmó. «Éstas son dos misiones sagradas».

Munir al- Boursh, un alto funcionario del Ministerio de Salud de Gaza, dijo que las fuerzas israelíes saquearon el sótano y otros edificios en Shifa, incluidos los que albergaban los departamentos de emergencia y cirugía.

«Todavía están aquí», dijo por teléfono desde el interior del hospital, horas después de comenzar la redada. «Los pacientes, las mujeres y los niños están aterrorizados».

No fue posible evaluar de forma independiente la situación en el interior.

Hamás dijo en un comunicado que la administración Biden esencialmente dio a las FDI «luz verde» para llevar a cabo la redada y dijo que Biden sería «plenamente responsable» de los resultados de la operación.

La Casa Blanca rechazó la afirmación de Hamás. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas: «No dimos aprobación a sus operaciones militares alrededor del hospital».

Hamás dijo que unos 650 pacientes y entre 5.000 y 7.000 civiles palestinos se han refugiado en los terrenos del hospital.

Después de la redada en el hospital, Biden habló con Netanyahu sobre los últimos acontecimientos en la guerra. La Casa Blanca dijo que discutieron extensamente los esfuerzos en curso para asegurar la liberación de los rehenes, incluidos nueve estadounidenses y un ciudadano extranjero con derechos laborales en Estados Unidos.

Biden dijo el martes que cree que los rehenes retenidos por militantes de Hamas en Gaza serán liberados, pero no dio un calendario. Envió un mensaje a los rehenes detenidos: «Resistan, ya vamos». (Información Voz de América).