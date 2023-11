Álvaro Uribe refuta a Mancuso, quien aseguró ante la JEP que el expresidente «siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro”

–“Este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía del Aro, trinó el expresidente Alvaro Uribe Vélez, tras la afirmación del excabecilla paramilitar, en la audiencia en la cual la JEP aceptó su sometimiento, que “Uribe siempre tuvo conocimiento de la masacre del Aro».

El exmandatario asegura que denunció a Mancuso en Colombia y en USA sobre este tema del asesinato del alcalde del Roble «crimen debidamente esclarecido y con determinadores confesos”.

La masacre del Aro fue resultado de una incursión paramilitar que se ejecutó en el municipio de Ituango entre el 22 y el 26 de octubre de 1997 y que dejó 15 muertos.

“El bandido no tiene una sola prueba de reuniones conmigo. Nunca hablamos, nos cruzamos pocos saludos por mi vinculación a Córdoba, en sitios públicos, antes que apareciera como criminal”, precisó Uribe Vélez en su cuenta en la red social X.

Y recordó: “Esto dijo Mancuso sobre mi persona.

“Me dijo, yo al Presidente Uribe no lo he visto y saludado sino una sola vez y fue en un almacén agropecuario, yo nunca he tenido cercanía con el señor, ni nunca he hablado a solas personalmente con él”.

El periodista Ricardo Ospina publica la declaración del Cr Suárez, en la cual negó la reunión que ha dicho el bandido https://t.co/JSMTBcnDSb — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023



“Repito, nunca se reunió en el Ubérrimo conmigo, nunca hablamos, no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido”, puntualizó el exmandatario.

El único testigo mencionado por el bandido de Mancuso de las supuestas reuniones conmigo, que nunca hubo, es el Coronel Suárez, que fue una vez al Ubérrimo a preguntar por mi seguridad, confirmó que es mentira de Mancuso la supuesta reunión entre los tres. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023



“Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-FARC. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, añadió Uribe Vélez.

El bandido de Mancuso habla de Pedro Juán Moreno, fallecido. Seguramente sobre las Convivir, que en Antioquia no tenían ese tipo de armas ni la Gobernación podía suministrarlas. pic.twitter.com/Su7JW1xAh4 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023

-El bandido repite la mentira que el Cr Suárez desvirtuó y supone que yo sabía del Aro.

Qué dolo él de la Farc JEP. Se demoró mucho este bandido que extradité.

“[…] Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”.

El bandido dice que pactaron el Aro con Fuerza Pública.

Poco antes un medio informó sobre colusión de Fuerza Pública con paras en Ituango. Ante mi pedido el Cte 4a Brigada,Gral Ospina, dijo que visitó el terrero y que eso no se daba. El informe público de la época se ha publicado pic.twitter.com/0jUFRWcZiK — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023

El bandido aquí dice que un General le comunica que Pedro Juán Moreno, Srio Gbno, le solicitó la masacre del Aro y que iba en mi nombre. Entonces la prueba en mi contra es el supuesto pedido de un General que a su vez lo habría recibido de quien está fallecido pic.twitter.com/OgD4JiYTIi — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 18, 2023