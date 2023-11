Miss Universo 2023: La corona se la llevó Sheynnis Palacios de Nicaragua; Camila Avella de Colombia quedó entre las 5 finalistas

–Nicaragua obtuvo este sábado su primera corona mundial de belleza. Su representante, Sheynnis Palacios, fue elegida Miss Universo 2023. Miss Tailandia, Antonia Porsild, quedó como primera finalista y Miss Australia, Moraya Wilson, como segunda finalista.

Palacios resultó la gran favorita y la más aplaudida en la 72.ª edición del certamen Miss Universo, que se llevó a cabo en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda de San Salvador. Candidatas de 84 países y territorios autónomos compitieron por la corona.

Las candidatas de Australia, Puerto Rico, Nicaragua, Tailandia y Colombia superaron la prueba en traje de gala y vestido de baño, lo que las convirtió en las cinco finalistas de la noche.

How would you have answered Colombia’s question!? @Camiavellam#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 @TheRokuChannel pic.twitter.com/kKMchM7FiJ

— Miss Universe (@MissUniverse) November 19, 2023