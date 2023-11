Netanyahu asegura que la guerra contra Hamás continuará a pesar de la presión internacional

–El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que su país y EE.UU defienden la misma postura sobre el conflicto en la Franja de Gaza que consiste en destruir a Hamás y devolver a casa a los rehenes retenidos por el movimiento palestino.

Al mismo tiempo, el político indicó que la Autoridad Palestina, en su forma actual, «no es apta» para gobernar el enclave, pese a que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, recoge The Times of Israel.

«Creo que finalmente llegaremos a un acuerdo sobre esto también: que es imposible poner en Gaza un gobierno civil que apoye el terrorismo, aliente el terrorismo, lo financie y eduque para el terrorismo», aseveró.

Sin embargo, según Netanyahu, existe una fuerte presión internacional contra la guerra librada por Tel Aviv contra Hamás, a pesar de que haya eliminado a «miles de terroristas». «Hay una presión creciente contra nosotros, en Estados Unidos y en otros lugares», aseguró el primer ministro del país hebreo.

De acuerdo con sus palabras, Israel no se dejó intimidar frente a las exigencias de no lanzar su operación terrestre contra el enclave, no entrar en la ciudad de Gaza, así como no iniciar el asalto al hospital Al Shifa. «También nos presionaron para que acordáramos un alto el fuego total. Nos negamos. Y dejé claro que sólo aceptaríamos un alto el fuego temporal y únicamente para el regreso de nuestros rehenes», aseveró.

«Junto con mis colegas, rechazo la presión y dejo claro al mundo: seguiremos luchando hasta la victoria. Hasta que destruyamos a Hamás. Y hasta que traigamos a nuestros rehenes a casa», afirmó Netanyahu, señalando que Israel está obligado a defender sus «intereses diplomáticos y de seguridad esenciales» frente a «una fuerte oposición».

El político agradeció a EE.UU. por sus constantes envíos de armamento y equipos de defensa, haciendo hincapié en que Tel Aviv «aprecia enormemente el apoyo» de Washington. Netanyahu explicó que celebra entrevistas con medios norteamericanos «casi todos los días para persuadir al público estadounidense» de que su camino es «lo correcto», mientras las autoridades israelíes mantienen contacto a diario con la Casa Blanca.

A su vez, insistió en que las Fuerzas de Defensa de Israel siempre se adhieren a «las leyes de la guerra». «Así es cómo opera nuestro ejército, el ejército más moral del mundo», aseveró, a la hora de defender la rectitud y la legitimidad de sus tropas.

Al mismo tiempo, señaló que la ayuda humanitaria para Gaza es crucial para lograr una mayor aprobación. Sin ella, «incluso nuestros mejores amigos se verían en apuros para mantener su apoyo con nosotros a largo plazo y eso nos dificultaría completar la guerra», añadió.

En sus declaraciones, el primer ministro del país hebreo expuso el objetivo final que persigue Israel con sus operativos en la Franja de Gaza. «Victoria total, destruir a Hamás. Para devolver a los rehenes. Y para garantizar que después de la victoria, Gaza nunca más vuelva a constituir una amenaza para los ciudadanos israelíes», explicó.

«No permitiré la entrada a Gaza de ningún factor que apoye el terrorismo, pague a terroristas o a sus familias, o eduque a sus hijos para asesinar judíos y [buscar] la destrucción de Israel», continuó. «Sin esa revolución en el Gobierno civil de Gaza, es sólo cuestión de tiempo hasta que Gaza vuelva al terror, y no estaré de acuerdo con eso», sostuvo Netanyahu, agregando que las Fuerzas de Defensa de Israel «tendrán total libertad de acción en Gaza contra cualquier amenaza» y que «esa es la única manera de garantizar la desmilitarización de Gaza».

Por otra parte, explicó que todavía no se ha llegado a ningún acuerdo acerca de la liberación de los rehenes. Detalló que hay «muchos informes incorrectos» sobre este tema, pero el público israelí enseguida será informado si realmente se logra algún avance.

Asimismo, expresó su apoyo a los familiares de las personas que actualmente se encuentran retenidas por Hamás en la Franja de Gaza. «Estamos marchando con ustedes, yo estoy marchando con ustedes, todo el pueblo de Israel está marchando con ustedes», anunció el jefe de Gobierno del país hebreo al invitar a las familias de los rehenes a reunirse con el gabinete de guerra esta semana. (Información RT).