Buenaventura recibe por primera vez en la historia un crucero de turismo internacional

La llegada del primer crucero de turismo internacional a Buenaventura ha puesto ante los ojos del mundo el gran potencial turístico del puerto más importante del Pacífico colombiano.

La embarcación MS Hamburg, con un largo (eslora) de 144.13 metros y un ancho (manga) de 21.5 metros, se convierte en la primera de su tipo en atracar en el puerto con 400 turistas alemanes que tuvieron la oportunidad de acercarse a la cultura y tradición del Pacífico colombiano.

Los visitantes fueron recibidos con muestras folclóricas y el encuentro de platoneras, las reconocidas mujeres afro que realizan una labor tradicional para ofrecer productos típicos y ancestrales de la región.

El director general de la compañía alema?na Plantours Cruises, Oliver Steuber, explicó que este destino fue escogido por su sabor a selva y mar, y aseguró que “cuanto más pequeño es el barco, más grande es el mundo».

La empresa, fundada en 1989, opera el crucero más pequeño de Alemania, modernizado desde 2020. El MS Hamburg es el único crucero del mercado alemán que puede navegar por los grandes lagos de Canadá y Estados Unidos, las aguas de Groenlandia, los fiordos de Chile y la Antártida, debido a sus dimensiones.

Esta marca de barcos ya tiene a Colombia entre su portafolio y con la inclusión de Buenaventura como destino está expandiendo su presencia en el país.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó la llegada de este primer crucero al Pacífico colombiano y aseguró que con estas actividades se promueve el turismo y la protección de los ecosistemas.

“Promovemos nuestros destinos turísticos y mantenemos el compromiso de cuidarlos, protegerlos y garantizar su sostenibilidad. Queremos que los visitantes internacionales vean a Colombia como un destino en armonía con la vida», puntualizó.

Entre tanto, el gerente general de Fontur, Álvaro Balcázar, añadió que este es el resultado de un trabajo articulado de promoción de destinos que se viene desarrollando en el Gobierno del Cambio, gracias a su articulación con la Alcaldía Distrital, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur Colombia, Procolombia y la Agencia Marítima Transmares.

“Entre septiembre de 2022 y octubre de 2023 se han aprobado 8 proyectos de turismo para Buenaventura por un valor de $2.570 millones, de los cuales $826 millones corresponden a la promoción y mercadeo de la ciudad como destino turístico», dijo el gerente de Fontur.

Experiencia de los turistas a?lemanes

Los pasajeros del MS Hamburg tuvieron la oportunidad de sumergirse en la magia de Buenaventura, deleitándose con la comida local, disfrutando del tradicional ‘viche’, paseando en el transporte típico y bailando al compás de la marimba de chonta.

El itinerario contempló la visita a la Reserva Natural San Cipriano, situada cerca de Buenaventura y célebre por su ecosistema natural repleto de senderos, cascadas naturales y un bosque húmedo tropical.

Estas actividades fueron apoyadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Fontur, con un proyecto de promoción que contó con una inversión de más de $442 millones.

Hugo Vidal Piedrahita, alcalde del Distrito de Buenaventura, señaló que los cruceristas vivieron las mejores experiencias en tierra.

“Esperamos que los turistas hayan disfrutado de los patrimonios culturales, como nuestra música de marimba, bebidas a base de viche, la gastronomía y la ruta de la partería, además de conocer nuestra historia y maravillosos sitios naturales como la reserva de San Cipriano», dijo Vidal.

Temporada de cruceros ?2023-2024?

La nueva temporada trae buenas noticias para Colombia en términos de generación de ingresos, se espera un impacto económico cercano a los 50 millones de dólares, según el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies» realizado por el Business Research & Economic Advisors (BREA).

De acuerdo con datos de las autoridades portuarias y la industria de cruceros, se esperan 220 recaladas (llegadas a puerto) de al menos 30 líneas de cruceros de países como Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Alemania y Mónaco.

Esto se traduce en un estimado de 334.000 pasajeros que visitarán el país en esta temporada.

Por primera vez, alrededor de 14 barcos explorarán estos destinos, lo que representa un avance importante para el turismo en Colombia. Entre estas navieras se encuentran el Carnival Conquest, Silver Nova, Celebrity Beyond, Viking Mars, Seven Seas Grandeur, Silver Dawn, Marella Discovery, MSC Explora I, Wind Spirit, Le Dumont-D’urville y MS Hamburg.