Taxistas de Bogotá cancelaron el paro; sin embargo alcaldesa les notifica

–«El señor Ospina y su grupo de taxistas han desistido del paro y los bloqueos al aeropuerto», indicó a través de la red social X la alcaldesa Claudia López.

Sin embargo, la mandataria Distrital advirtió:

«No nos confiamos y estamos preparados para actuar conforme a la Ley, con orden y autoridad en defensa de la ciudad y los derechos de los ciudadanos».

Además, la alcaldesa notificó:

«A Bogotá no se le amenaza, no se le sabotea, no se le bloquea. A Bogotá se le respeta!».

La Secretaria de Movilidad también reportó: