Tregua en Medio Oriente: Un segundo grupo de rehenes fue liberado por Hamás (Fotos y VIDEOS)

El grupo palestino Hamás liberó este sábado un segundo grupo de rehenes, después de que sufriera un retraso el proceso de su intercambio por reos excarcelados por Israel, a causa del supuesto incumplimiento del acuerdo por el país hebreo.

Un total de 13 cautivos israelíes, entre ellos 7 niños y 6 mujeres, y 4 tailandeses fueron entregados por el movimientos a la Cruz Roja Internacional.

El número de extranjeros liberados difiere del previamente anunciado por Hamás, ya que, en principio, eran siete los que iban a ser entregados.

Los liberados fueron sometidos a unas primeras evaluaciones médicas, informó la Cruz Roja, que calificó su estado de «normal».

Las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) comunicaron que los rehenes liberados cruzaron el paso de Rafa, en Egipto, desde donde fueron trasladados a Israel a través del paso de Kerem Shalom.



Entre los rehenes israelíes liberados se encuentran Sharon Avigdori, de 52 años, y su hija Noam, de 12 años, según la prensa local.

En el convoy de la Cruz Roja también fueron vistos los hermanos Noam y Alma Or, que tienen 16 y 13 años, respectivamente.

Hamás también liberó a Hila Rotem-Shoshani, de 12 años, y a Emily Hand, que cumplió 9 años en cautiverio.

Entre los cautivos liberados también figuran Adi Shoham, de 38 años; sus hijos Yahel, de 3, y Naveh, de 8; la madre de Adi, Shoshan Haran, de 67 años, así como Shiri Weiss, de 53 años y su hija Noga Weiss y Maya Regev, de 18 y 21 años, respectivamente.

El movimiento había pospuesto la entrega de rehenes, tras denunciar que no habían entrado todos los camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según quedaba estipulado en el acuerdo con Israel.

Sin embargo, horas después anunció que los obstáculos habían sido superados gracias a los «esfuerzos» de Catar y de Egipto para «garantizar la continuidad del acuerdo».



Tras la liberación de los rehenes, el país hebreo excarceló a 39 palestinos (33 niños y 6 mujeres). Los buses que transportan a los presos ya partieron de la cárcel israelí de Ofer hacia las ciudades de Beitunia y Jerusalén, informó el centro penitenciario.

#BREAKING| The 33 freed Palestinian children have arrived now at Al Bireh in the #WestBank. pic.twitter.com/osIw2rjLaA

— Quds News Network (@QudsNen) November 25, 2023