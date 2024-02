Guerra en Medio Oriente: Un dron muestra la terrible destrucción en la Franja Gaza por bombardeos israelíes

–Nuevas imágenes tomadas por un dron de la ONU revelan el alcance de la destrucción en Gaza. Un video publicado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) este lunes muestra un centro médico del propio organismo en el norte del enclave destruido casi hasta los cimientos, así como los demás edificios de la zona.

«Aquí no queda nada», comentó la agencia sobre la grabación. «Se trata de un nivel de destrucción y desplazamiento forzado sin precedentes, que está teniendo lugar ante nuestros ojos».

In north?#GazaStrip, the scale of destruction and loss is staggering.

This footage shows one of our @UNRWA health centres. There is nothing left.

This is an unprecedented level of destruction and forced displacement, taking place in front of our eyes. pic.twitter.com/z1el0QfhEe

