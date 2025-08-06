Desarticulan en España red criminal que captaba mujeres en Colombia para explotación sexual

–Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desarticularon una organización criminal, compuesta por personas de origen búlgaro y colombiano, que se dedicaba a la captación y tráfico ilegal de mujeres principalmente colombianas muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, para explotarlas sexualmente en un piso prostíbulo ubicado en la localidad de Gandía (Valencia).

Se han identificado a un total de 38 mujeres explotadas, seis de las cuales fueron liberadas. Eran captadas en su país de origen para llevarlas a España mediante falsas promesas de obtener mucho dinero ejerciendo la prostitución.

Adquirían una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución 24 horas, siete días a la semana, sin descanso, sin poder negarse a clientes ni de abandonar el piso sin vigilancia.

En la operación fueron capturadas siete personas, y se han realizado siete entradas y registros de inmuebles, decretándose la clausura de uno de ellos.

La investigación se inició en el año 2024 a raíz de la desarticulación de una red criminal dedicada a la explotación sexual en Málaga, la cual intercambiaba dichas víctimas con otras organizaciones de similitud finalidad, siendo una de estas, identificada en Gandía (Valencia). De manera paralela se obtuvo la declaración de una mujer que manifestó ser víctima de esta red criminal de trata de seres humanos y explotación sexual en Gandía.

Las mujeres, en situación de vulnerabilidad y en condiciones de precariedad económica, eran captadas en su país de origen por parte de colaboradores de la red criminal, para posteriormente ser el principal responsable de la organización el encargado de contactar con ellas a través de video llamada para convencer a las víctimas de venir a España mediante falsas promesas de ganar mucho dinero ejerciendo la prostitución en unas condiciones que diferían mucho de la realidad.

Una vez que las víctimas aceptaban la oferta, el grupo criminal compraba los billetes de avión para viajar desde Colombia hasta España, así como el resto de gastos necesarios para el cruce de frontera. Antes de viajar a España, eran aleccionadas sobre cómo simular su entrada como turistas sin ser detectadas en los controles fronterizos del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. A su llegada a España, las víctimas eran recibidas por miembros de la organización, y eran trasladadas hasta el piso prostíbulo de Gandía donde comenzarían a ejercer la prostitución hasta saldar las deudas contraídas. En los casos en los que las víctimas ejercían la prostitución sin la imposición de una deuda, la organización les imponía un reparto de beneficios del 50%.

Las víctimas eran obligadas a trabajar ejerciendo la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descansos, sin la posibilidad de negarse a atender a los clientes o a la práctica de ciertos servicios sexuales. Además, no podían abandonar la vivienda sin la compañía de miembros de la organización, debiendo regresar al piso de inmediato en caso de que apareciese un cliente. El entramado les obligaba a fotografiarse para publicar anuncios en internet, y si acudía un cliente al piso prostíbulo, debían presentarse en ropa interior para que éste pudiera elegir con cuál de ellas mantener relaciones sexuales, no pudiendo rechazar ningún tipo de servicio sexual ni ningún tipo de cliente.

En caso de que un cliente solicitara servicios sexuales fuera del establecimiento, uno de los miembros de la organización era el encargado de trasladar a la mujer hasta el lugar acordado. Una vez finalizado el tiempo pactado con el cliente, la mujer era devuelta al piso prostíbulo para continuar ejerciendo la prostitución. De esta manera, la organización no solo controlaba los servicios prestados por las mujeres y la recaudación de los beneficios obtenidos, sino también cualquier desplazamiento que ellas realizaran fuera del piso prostíbulo.

Durante su explotación, las víctimas eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes (como cocaína o tusi) cuando los clientes así lo requerían, incluso si muchas de ellas no lo habían consumido anteriormente. Esta práctica tenía como finalidad mantenerlas más activas y resistentes durante más tiempo, además de satisfacer a los clientes y, con ello, generar mayores beneficios para la organización. Además, los investigados ofrecían a los clientes, si estos lo solicitaban, potenciadores sexuales con el objetivo de maximizar las ganancias de la red criminal.

Las investigaciones realizadas por los agentes constataron que el entramado también se dedicaba al blanqueo de capitales y realizaban transacciones financieras de dudosa procedencia, haciendo uso de monederos virtuales, derivando los fondos obtenidos de su actividad ilícita hacia otros países, como Bulgaria, donde eran empleados para adquirir bienes muebles e inmuebles. Además, varios miembros de la organización figuraban de alta como trabajadores autónomos en distintas actividades laborales, en apariencia legales, como talleres mecánicos, cuyo propósito era también el blanqueo de capitales procedentes de la prostitución.

Durante la investigación se pudo determinar que los integrantes de la red tenían la intención de expandir su actividad delictiva y abrir nuevos pisos de prostitución en Gandía. Sin embargo, esta acción no llegó a materializarse gracias a la intervención policial.

La operación policial concluyó con la detención de siete personas y la liberación de seis víctimas en la localidad de Gandía (Valencia). Asimismo, se realizaron siete entrada y registros, que derivaron en la clausura de un piso prostíbulo. Durante los registros se incautaron más de 15.870 euros en efectivo, 11 vehículos, 14 teléfonos móviles y diversas sustancias estupefacientes (cocaína y tusi), además de 250 dosis de potenciadores sexuales y otras sustancias anabolizantes, material de inyección y documentación probatoria relacionada con los delitos. Además, se han bloqueado 10 cuentas bancarias utilizadas por la organización criminal para canalizar los beneficios obtenidos de sus actividades ilícitas.