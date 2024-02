Petro no paró de trinar durante el bloqueo a la Corte Suprema: «La protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia»

–El presidente Gustavo Petro no paró de «trinar» durante los incidentes registrados este jueves durante los cuales se produjo el bloqueo a la Corte Suprema de Justicia por parte de los manifestantes que participaron en lo que el mismo jefe del Estado denominó «las marchas por la decencia en Colombia».

Las movilizaciones en la capital de la República se realizaron en completa calma hasta que la marcha llegó al Palacio de Justicia y algunos manifestantes intentaron derribar las vallas para ingresar a sus instalaciones, en momentos en que los magistrados procedían a votar para elegir la nueva Fiscal General de la Nación.

El Palacio de Justicia fue bloqueado por los manifestantes durante más de cinco horas, gritando arengas de apoyo al Gobierno del Cambio y demandando la elección del reemplazo de Francisco Barbosa en la Fiscalía General.

?

Un breve análisis de esta escena en el Palacio de Justicia. Noten algo:? Son los mismos manifestantes quienes protegen la entrada. Miren este video y saquen sus conclusiones. ¿A quién le interesa el desorden? pic.twitter.com/FVeOlD8WW7 — Jorge Bastidas – Pacto Histórico (@Jorge_BastidasR) February 8, 2024



El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó así los sucesos:

«El asedio al Palacio de Justicia y las presiones a la Corte Suprema de Justicia son inaceptables. Hago un llamado a la calma y la sensatez, y a que protejamos la institucionalidad.

Durante varias horas trabajamos de manera articulada con los magistrados de la Corte y la Policía para que, a través del diálogo, se pudiera levantar el bloqueo en las entradas y salidas del Palacio de Justicia.

Después de varios intentos, y a pesar del apoyo de los gestores de Bogota, se agotó esta instancia y se pasó a intervenir para desbloquear los accesos y garantizar la libre circulación de los magistrados.

Bogotá es una ciudad respetuosa del derecho a la protesta pacífica, pero estas manifestaciones no pueden, por ningún motivo, derivar en violencia ni producir un bloqueo a la libre circulación de los magistrados de las altas cortes. Debemos rodear a la Corte Suprema de Justicia y garantizar que pueda elegir libremente a la próxima Fiscal General de la Nación»

Inicialmente, el presidente Gustavo Petro justificó las movilizaciones y «plantones», escribiendo en su cuenta en la red social X:

«Lo que han intentado explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Así que la ciudadanía tiene todo el derecho de organizarse democrática y pacíficamente», precisó en uno de sus escritos.

«Atacaron el sindicato de trabajadores más grande de Colombia mientras permitían la impunidad de ingresos de la mafia en campañas anteriores», subrayó y puntualizó:

«Le solicito a los maestros y maestras de Colombia, a la fuerza del saber, coordinar las juntas de organizaciones populares en cada municipio para defender la democracia y el voto popular».

Estas precisiones las hizo el mandatario destacando este comunicado de la OEA

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación política de Colombiahttps://t.co/xWk38WNVdl pic.twitter.com/EJYavPZgMQ — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) February 8, 2024

Petro reaccionó posteriormente a los duros cuestionamientos que le hizo el expresidente César Gaviria Trujillo, quien afirmó:

“Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro no son simplemente ilegales o inconstitucionales. Está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de derecho y estaría incurriendo en actos criminales. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años”.

El presidente @petrogustavo está actuando con actos violatorios de la Constitución. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia. El Estado de Derecho están en grave peligro. pic.twitter.com/kZyrTJ0Bpv — César Gaviria (@CesarGaviria_T) February 8, 2024

DECLARACIÓN FRENTE A LOS RECIENTES HECHOS CRIMINALES, HOY 8 DE FEBRERO DE 2024 EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AUSPICIADOS POR GUSTAVO PETRO URREGO. pic.twitter.com/Z77XUOnFTy — César Gaviria (@CesarGaviria_T) February 9, 2024

Petro le respondió así:

«No señor Gaviria. No es inconstitucional presentar una terna de mujeres decentes a ser fiscal general de la nación. y no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legitimamente. Lo inconstitucional es entregar las instituciones del estado a la mafia».

El primer mandatario también señaló:

«Aquí confunden locura con decencia», indicó Petro tras la afirmació de Gaviria de que «el presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”.

Por otro lado, Petro puntualizó: «En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas».

Además, notificó: «La orden a la policía es despejar las puertas con respeto pero con contundencia. Punto».

Sobre el intento de toma del palacio:

?

Un breve análisis de esta escena en el Palacio de Justicia. Noten algo:? Son los mismos manifestantes quienes protegen la entrada. Miren este video y saquen sus conclusiones. ¿A quién le interesa el desorden? pic.twitter.com/FVeOlD8WW7 — Jorge Bastidas – Pacto Histórico (@Jorge_BastidasR) February 8, 2024

Luego, el presidente trinó: «Son mis ordenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento».

Frente a un comentario sobre que ell propio director de la Policía, el General William Salamanca, estaba dirigiendo personalmente la liberación de los magistrados y todos los funcionarios del Palacio de Justicia y de que había disturbios, Petro escribió:

«Esto es mentira. El general director de la policía Salamanca entró libremente al palacio de justicia a pie, escuchó de los magistrados que estos no querían desalojos violentos y salieron todos en sus vehículos sin obstáculo. Yo ordené que se garantizara la libre movilidad de los magistrados.

Quieren un relato periodístico violento para asimilar la libre expresión ciudadana por la decencia a los hechos de 1985 para ilegitimarlos.

Lo legítimo es expresarse por la decencia, lo ilegítimo es silenciarse».

Además, el mandatario señaló:

«Me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use violencia y no hay ataque contra los magistrados. El tiempo que corresponde ahora es a la tranquila organización popular en todo el territorio del país.

No hay más petición de los manifestantes que decencia».

El jefe del Estado también respondió a la Procuradora Margarita Cabello, quien le exigió a la fuerza pública y al general de la Policía, William Salamanca, «actuar de manera contundente para garantizar no solo la vida de los funcionarios de la rama sino también la institucionalidad del país».

Al respecto el primer mandatario advirtió:

«Las ordenes a la policía las da el presidente de la república así que le solicito a la procuradora mesura. No abuse de sus funciones».

Petro replicó luego declaraciones del director de la Policía, general William Salamanca, en las que aseguró que sus hombre intervinieron tras la alteración del orden público en las protestas en Bogotá y Medellín “por orden estricta del señor presidente”.

#LoÚltimo | Director nacional de la Policía, general William Salamanca aseguró que sus hombre intervinieron tras la alteración del orden público en las protestas en Bogotá y Medellín “por orden estricta del señor presidente”. pic.twitter.com/fxftjePgCu — RCN Radio (@rcnradio) February 8, 2024

En otro de sus trinos, el presidente Petro solicitó «no producir un enfrentamiento entre justicia y ciudadanía» y complementó: «La corte suprema tiene el derecho y el deber de elegir fiscal libremente, y la ciudadanía tiene el derecho de manifestarse. Este es un país de derechos y libertades».

«La protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia. La mayoría de la ciudadanía colombiana está por un país de la decencia», puntualizó Petro.

«Aquí la única que ataca la justicia es la extrema derecha que teme una fiscal decente. Por tanto le ordeno a la policía nacional actuar sobre las personas que impiden la libre movilidad de magidtrados y presentar un informe púbilco de quienes se tratan».

Tras superarse los incidentes en el Palacio de Justicia, replicando un video publicado en las redes sociales, Petro señaló:

«Son mis ordenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento».

Fuertemente custodiados empiezan a salir los primeros vehículos del Palacio de Justicia luego de las manifestaciones que bloquearon los ingresos por casi 8 horas #VocesySonidos pic.twitter.com/hP9jnZADkt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 8, 2024

El presidente Gustavo Petro hizo un balance de la jornada, tras celebrar un consejo de seguridad en la Casa de Nariño:

“Se presentaron 71 manifestaciones y concentraciones en el país, todas pacíficas, excepto dos breves momentos de gases en Medellín y Bogotá. Ningún herido en el país”.

Y concluyó: “La Presidencia recuerda a quienes quieran manifestarse en ejercicio de sus derechos constitucionales, no afectar de ninguna manera las instituciones”.