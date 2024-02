Vuelven las tensiones en el vecindario: Ejército de Venezuela se desplaza nuevamente cerca de la frontera con Guyana, rompiendo acuerdo de paz, denuncia gobierno guyanés

–El gobierno de Guyana reveló este sábado que aliados occidentales le proporcionaron imágenes de satélite que muestran movimientos del ejército venezolano cerca de la frontera oriental de su país.

Las autoridades afirmaron que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro rompe un acuerdo de paz firmado en el Caribe en diciembre para reducir las tensiones sobre las líneas de demarcación de la frontera.

El ministro de Exteriores, Hugh Todd, y el secretario de Exteriores, Robert Persaud, señalaron que Guyana vigila la situación al otro lado de la frontera pluvial.

Durante décadas, ambas partes han tenido disputas por las líneas fronterizas. Venezuela ha reclamado la rica región mineral del Esequibo, que abarca cerca de dos tercios de la superficie de Guyana.

Los funcionarios condenaron a Venezuela por no cumplir con el Acuerdo de Argyle firmado en diciembre en la isla de San Vicente, en el que ambos países aceptaron no utilizar la fuerza ni amenazarse mutuamente. Las conversaciones fueron promovidas por Brasil y gobiernos caribeños.

“No nos sorprende la mala fe de Venezuela. Estamos decepcionados, no sorprendidos. En toda su historia, Guyana ha participado de buena fe en discusiones bilaterales. Por desgracia, no podemos decir lo mismo sobre nuestro vecino occidental”, dijo Persaud a The Associated Press.

Por el momento, el gobierno venezolano no ha expresado reacción alguna a las acusaciones.

Guyana reaccionó ante los últimos acontecimientos horas después de que imágenes de satélite publicadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos mostraron que Venezuela extiende su base en la isla de Ankoko, la mitad de la cual fue incautada a Guyana por Venezuela a mediados de la década de 1960, y en la cercana Punta Barima, a menos de 80 kilómetros (50 millas) de la frontera.

Las imágenes muestran importantes mejoras en la infraestructura de caminos y otras instalaciones cerca de las dos áreas, indicó el CSIS. Persaud señaló que “Guyana seguirá respetando la Declaración de Argyle y espera que Venezuela haga lo mismo”.

Ambas partes han tenido disputas por las líneas fronterizas durante décadas.

Guyana afirma que en 1899, una comisión fronteriza internacional estableció la demarcación de la frontera de una vez por todas.

Pero por más de 60 años, Venezuela ha acusado a la comisión de escamotearle la región de Esequibo.

Guyana ha llevado el asunto ante la Corte Internacional en los Países Bajos para obtener un fallo definitivo, mientras que Venezuela ha dicho que prefiere conversaciones directas bilaterales como una forma de avanzar.

El viernes, el ministro de Defensa venezolano acusó a Guyana de poner en riesgo el acuerdo de San Vicente mediante acciones irresponsables y engaños en los medios, sosteniendo que “el Esequibo es nuestro”.

También dijo que la petrolera estadounidense ExxonMobil, que produce 645.000 barriles diarios de petróleo marítimo de Guyana, colabora con el gobierno y con el ejército estadounidense para explotar los recursos de petróleo y gas en aguas reclamadas por Venezuela.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, prevé reunirse con Maduro en marzo en una segunda cumbre para tratar el tema.

Varios funcionarios de alto nivel del gobierno y el ejército han visitado Guyana en semanas recientes como una muestra de apoyo.

Y Estados Unidos también proporcionó en diciembre vuelos para vigilar las actividades del ejército y de otro tipo en el punto máximo de las tensiones, en los días previos al referendo del 3 de diciembre en Venezuela, que autorizó la anexión del Esequibo. (Información Voz de América).