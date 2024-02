Petro acusa a sectores ajenos a la justicia y a medios de comunicación de desinformar para impedir que se elija una «fiscal decente»

–“Ciertos poderes fácticos quieren impedir que se elija una Fiscal decente”, aseguró el presidente Gustavo Petro en una intervención televisada en la cual responsabilizo a sectores ajenos a la justicia y a los medios de comunicación de promover la desinformación con ese objetivo.

En el discurso, que recoge un aparte de la intervención del mandatario durante su participación en la Cumbre de Gobernadores que sesionó el pasado viernes 9 de febrero en Cartagena, el presidente Gustavo Petro sostuvo que “le he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente» y añadió que «el otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad».

El jefe de Estado recordó que la Carta Política ordena que sea el Presidente de la República quien presente la terna de la cual la Corte Suprema de Justicia escoge al Fiscal General.

“Se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo. Un mensaje diferente al pasado y que, a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y, por tanto, de luchar contra la impunidad», afirmó.

?Según el presidente Petro, el hecho de haber presentado esa terna “desató una tormenta».

“No creí que eso sucediera en Colombia, pero (ocurrió) una tormenta terrible», aseguró, y dijo que “en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún, en el narcotráfico, nunca había problema».

Por eso se lamentó de que en este caso, el único problema es porque las ternadas a Fiscal General son personas decentes, pero aclaró que “el problema proviene de sectores ajenos a la justicia, incluso, de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique, y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y, por tanto, de las personas decentes».

?En su intervención, el primer mandatario dijo que ese es el motivo por el cual se crearon falsas informaciones en redes sociales atribuidas a él, y que fueron recogidas por los medios de comunicación colombianos.

El Presidente comparó esa desinformación con la “arquitectura comunicacional» que se construyó en las redes hace varios años cuando se dijo que un grupo de ciudadanos venezolanos se estaban tomando los conjuntos residencia, información que fue falsa pero generó zozobra colectiva y ocasionó varios muertos.

Para ilustrar esa “arquitectura comunicacional», el jefe de Estado citó un trino en la red social X en la que se dijo que los magistrados estuvieron secuestrados por orden suya y luego evacuados en helicóptero.

“¿De dónde salió esta fantasía noticiosa?, ¿cómo la prensa se pone al servicio de esto?, aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de conjuntos y edificios», añadió.

Detrás de esta situación, dijo, “el objetivo es que no se escoja Fiscal General, como ordena la Constitución, porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad», concluyó.