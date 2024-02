Presidente de Fedegan afirma que Mindefensa no ha entendido propuesta de los frentes de seguridad

–El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, José Félix Lafaurie, advirtió que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, «no ha entendido la propuesta de los frentes de seguridad» y por eso los rechaza, diciendo que son una forma de autodefensas.

Ayer, el jefe de la cartera de Defensa notificó: “El Gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo, esa es una forma de autodefensa con la que nosotros no estamos de acuerdo”.

Frente al pronunciamiento del ministro, José Félix Lafauri advirtió que los Frentes de Seguridad son un programa de la Policía Nacional, basado en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública y detalló que «hoy existen más de 10.000 en los barrios y 4.000 empresariales».

Además señaló que alcaldes, como el de Bogotá, están reclamando estos frentes para contener la inseguridad.

«¿Por qué los campesinos no podemos? ¿Acaso tenemos que seguir permitiendo que los bandidos se sigan apoderando del territorio?, se preguntó Lafouri en respuesta a los pronunciamientos del jefe de la cartera de Defensa en el sentido de que el gobierno no apoya este tipo de organizaciones.

Advirtió que «la mitad del país está copado por los bandidos y sus organizaciones delincuenciales que han venido controlando el territorio para proteger sus rentas ilegales».

El presidente del gremio ganadero y además integrante de la mesa de diálogos de paz con el Eln, dijo que se ha propuesto la creación de los frentes de seguridad «para frenar y prevenir la delincuencia que azota al campo en articulación con las instituciones, la Fuerza Pública, los gobiernos y la ley».

«Es el momento de una alianza entre el ciudadano que cumple la ley con aquellas autoridades que tienen un mandato constitucional para protegerlo», precisó.

«Esta articulación entre comerciantes, ganaderos, cafeteros, alcaldes y fiscales, entre otros, sirve para decirles a los bandidos que el territorio no les pertenece», puntualizó.

#SOSGanadero #Atención #Urgente #Alarmante El ministro de Defensa no entendió la propuesta de @Fedegan. Hoy hay más de 33.000 Frentes de Seguridad Ciudadana en todo el país. Alcaldes como el de #Bogotá están reclamando más de estos frentes para la capital del país.

El presidente de Fedegan indicó que «hoy más de 400 municipios están bajo control territorial de los bandidos, afectando la vida campesina y la producción rural y ganadera, porque la “paz estable y duradera” de Santos se convirtió en “violencia creciente y duradera” al amparo de la permisividad con el narcotráfico, en lucha por el control territorial que el Estado ha perdido».

Añadió que según la Policía Nacional, entre 2010 y 2023, se reportaron 33.650 casos de robo de ganado; «y de la extorsión ni hablar, pues nunca se fue de las regiones ganaderas, protegida por el temor a perder el patrimonio, la libertad o la vida».

«El territorio no puede ser de los bandidos» y para explicó ¿Cómo lo haremos?

1. Con “articulación virtuosa” con la Fuerza Pública y las autoridades; con sus altas instancias, con quienes están en los territorios y podemos tener una relación cercana; con el teniente del Comando Municipal, el alcalde, el fiscal, el juez y el personero.

2. Con “inclusión gremial solidaria”. Nuestros Frentes van más allá de los afiliados a un comité. Su mayor valor es ponerlos al servicio de todos y, principalmente, del pequeño ganadero, para quién lo poco que le pueda arrebatar la violencia puede ser todo.

«La colaboración pacífica y desarmada con las autoridades es un fundamento de la estrategia, pero el esencial es la solidaridad que hace fluir la unión gremial ganadera; porque la unión solidaria y pacífica… disuade a los violentos», puntualizó Lafauri.

#SOSGanadero Los Frentes de Seguridad tienen el respaldo de la Constitución Política de Colombia, de instituciones como la @PoliciaColombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El general (r) Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad y quien lidera los Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera.