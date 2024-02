Mindefensa pide a comunidades del Cauca no dejarse instrumentalizar por parte de las disidencias de las Farc

–Tras un consejo de seguridad en el departamento del norte del Cauca en el que se abordaron temas como el reclutamiento forzado, la minería ilegal, la extorsión, entre otros, el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez hizo un llamado a las comunidades de la región para que no permitan la instrumentalización por parte del llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc, el cual busca impedir el deber que tiene el Ejército Nacional con la protección de la población civil.

“No hay terreno vedado para la Fuerza Pública, los objetivos de acción de las Fuerzas se mantendrán y se ejecutarán, y aquí un llamado a la población a que no permitan esta instrumentalización. Sabemos que hay comunidades que se resisten a las amenazas del Estado Mayor Central y se niegan a salir para impedir el cumplimiento del deber de parte del Ejército y a esas comunidades que con tanto valor se han negado a cumplir las órdenes ilegales, como todas las órdenes que imparten esa organización, nuestro reconocimiento”, afirmó Velásquez.

Acompañado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, alcaldes de los municipios del norte del departamento, la cúpula militar y de Policía, y mandos territoriales, el ministro manifestó que estas comunidades no están solas y que la Fuerza Pública prestará mayor atención para su cuidado.

Al respecto indicó que estos casos serán presentados al mecanismo de verificación del cese al fuego que se tiene con ese grupo armado ilegal.

“Este mecanismo no es simplemente la presentación de hechos para una eventual verificación, sino que el mecanismo tiene que cumplir sus funciones, y no puede haber cese si no existe un mecanismo eficaz de verificación”, advirtió el ministro.

De la misma forma, Velásquez reiteró que el cese al fuego por parte de la Fuerza Pública “solo significa suspensión de operaciones ofensivas y de operaciones especiales de Policía» y añadió que el control legal del territorio, la protección a las comunidades, la acción contra toda forma de criminalidad, continúan y que además tienen que incrementarse contra las finanzas criminales de estas organizaciones, particularmente lo que tiene que ver con la minería ilegal y el narcotráfico”.

Para el efecto, el ministro anunció en este departamento el desarrollo del Plan 16.000 de las Fuerzas Militares y del Plan 20.000 por parte de la Policía Nacional, y la llegada de 470 hombres más en marzo y mayo de este año.

De otro lado el jefe de la cartera de Defensa declaró la importancia de articular esfuerzos con el Ministerio de Educación y alcaldías para fomentar el retorno de los jóvenes a las aulas, ya que se evidencia un elevado número de deserción escolar, porque están siendo buscados por el estado mayor central para el reclutamiento forzado, advirtiendo que este está prohibido en los acuerdos del cese al fuego.

Finalmente, frente a las necesidades de vías terciarias, Velásquez se refirió al financiamiento ofrecido por el gobernador del Cauca para desarrollar las obras que no se han llevado a cabo, y anunció que la Brigada de Ingenieros Militares prestará un apoyo muy importante en la identificación de necesidades urgentes y las capacidades para acometer ese trabajo.