Petro: “No entiendo cómo Uribe está libre y Epa Colombia presa”

–El presidente Gustavo Petro terció en las últimas horas en la polémica desatada por la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al fallar una tutela interpuesta por la defensa del exmandatario contra la sentencia de la juez 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, que tras condenarlo a 12 años de prisión, ordenó inmediata privación de la libertad en su domicilio.

“Yo no entiendo cómo Uribe está libre y ‘Epa’ presa», indicó el jefe del Estado haciendo alusión a la creadora de contenido Daneidi Barrera condenada por los daños que causó a una estación de Transmilenio.

¿Eso es justicia o es la venganza del macho?”, pregunto el primer mandatario.

Inmediatamente, el partido Centro Democrático, en una nota en X, respondió al jefe del Estado, diciendo que «su intento de comparar dos procesos distintos es preocupante, ya que también interviene en las decisiones de la justicia con un doble rasero. Aplaude las decisiones que convienen a sus intereses políticos e ideológicos y ataca aquellas que no».

Al respecto, el escrito recuerda «algunas de las razones que demuestran la inocencia del presidente Uribe», así:

1. La justicia absolvió a Diego Cadena del supuesto soborno en el caso Carlos Enrique Vélez. Si Cadena no cometió soborno, es imposible que exista un «determinador».

2. El expresidente Uribe no puede ser culpado por hechos que, como se comprobó en el juicio, él no conoció. La acción de revisión fue mencionada a Monsalve el 22 de febrero de 2018, y solo 39 días después, el 3 de abril, se le informó al expresidente de esa posibilidad. Su única instrucción fue que se hiciera de manera pública, lo que nunca se concretó. El abogado Cadena jamás volvió a reunirse o a comunicarse con Monsalve.

3. Uribe nunca buscó engañar a la justicia. Todo lo contrario. En más de 20 mil interceptaciones ilegales, el ex presidente Uribe siempre insistió en que la justicia investigara y su solicitud siempre fue que se dijera la verdad.

4. La libertad mientras se resuelve la apelación no es un privilegio, es un derecho fundamental que fue injustamente negado al presidente Uribe.

La nota de Centro Democrático subraya que el expresidente Uribe «merece un juicio justo, sin presiones políticas ni manipulaciones ideológicas. Que se le haga justicia y se respete su derecho a un proceso imparcial».

El senador de Pacto Histórico Iván Cepeda, acusador de Uribe, también se pronunció sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y señaló que lo respeta y acata, pero «no la compartimos», reafirmando sus acusaciones contra el exmandatario de Centro Democrático.

Por supuesto, el expresidente Uribe Vélez y todos sus parciales, celebraron la decisión.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, afirmó que la libertad de Uribe Vélez es una señal de justicia, respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso.

El Tribunal Superior de Bogotá reivindica la justicia como corresponde, tras dejar en evidencia los graves errores de la Juez 44 Penal.

Dijo que el Tribunal desmontó «todas las razones para su detención inmediata: no había riesgo de fuga, el Pte Uribe siempre compareció y tenía concedida la prisión domiciliaria. La juez ignoró el precedente SU-220 de 2024 y violó el artículo 450 del CPP, que permite mantener en libertad al condenado mientras la sentencia no esté en firme».

En suma, puntualizó Cabal, la tutela no solo deslegitima una decisión judicial deficiente, sino que reafirma principios constitucionales fundamentales: la presunción de inocencia, el principio pro libertatis y el derecho al debido proceso. El fallo es una victoria institucional frente al populismo punitivo.

La senadora Paloma Valencia y también precandidata:

Uribe libre gracias a una tutela.

En el exterior, también hubo pronunciamientos.

El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, afirmó en su cuenta en X:

-¡Grandes noticias desde Colombia!

Un tribunal superior de Bogotá ordenó la liberación inmediata de @AlvaroUribeVel

La democracia prospera cuando un país tiene instituciones fuertes. Esta decisión de hoy es tanto una victoria para Colombia como para la familia Uribe».

El senador de Florida, Rick Scott, a su vez precisó:

Buenas noticias de Colombia, ya que un tribunal ha liberado a @AlvaroUribeVel del arresto domiciliario, pero esta victoria es solo el comentario.

Uribe siempre ha sido una fuerza voz a la fuerza de la libertad en Colombia y América Latina. Este fallo judicial es una victoria para la democracia y un paso hacia la restauración del estado de derecho en Colombia, ¡pero no podemos rendirnos hasta que la persecución política termine y el estado de derecho prevalezca!»