Odiseo, misión privada estadounidense a la Luna será suspendida luego de «tropiezo» que redujo su vida útil

–Ingenieros espaciales prevén que la sonda lunar Odysseus deje de funcionar este martes debido a que la nave aterrizó demasiado rápido y cayó de lado sobre la superficie de la Luna.

El módulo de aterrizaje no tripulado, de construcción privada, ya envió imágenes desde el punto más al sur que cualquier nave haya alcanzado jamás en la Luna, pero el incómodo aterrizaje ha reducido significativamente su vida útil.

La empresa Intuitive Machines, con sede en Houston, responsable por la construcción de la nave espacial, señaló que los controladores de vuelo tienen la intención de recopilar todos datos posibles antes de que los paneles solares del módulo de aterrizaje se queden sin exposición a la luz.

«Basándonos en el posicionamiento de la Tierra y la Luna, creemos que los controladores de vuelo continuarán comunicándose con Odiseo hasta el martes por la mañana», dijo la compañía.

La misión debía durar entre una semana y diez días, pero ahora se reducirá a cinco días.

La postura lateral disminuyó sustancialmente la cantidad de luz solar que podía llegar a los paneles solares de Odiseo para impulsar la misión. Dos de sus antenas apuntaban al suelo, lo que limitaba las comunicaciones con el módulo de aterrizaje.

La compañía tuiteó que Odiseo había enviado imágenes desde la superficie lunar de su descenso vertical al lugar de aterrizaje junto al cráter lunar Malapert A, así como una instantánea tomada poco después del desafortunado aterrizaje.

Images from NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter Camera team confirmed Odysseus completed its landing at 80.13°S and 1.44°E at a 2579 m elevation. After traveling more than 600,000 miles, Odysseus landed within 1.5 km of its intended Malapert A landing site, using a contingent… pic.twitter.com/CaMSSO4Gfb

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 26, 2024