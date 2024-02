Biden y Trump visitarán este jueves ciudades críticas en materia de inmigración en frontera con México

–El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump viajan este jueves a la frontera entre Estados Unidos y México, centrando la atención en la actual migración irregular de decenas de miles de personas hacia Estados Unidos.

La migración ilegal es un tema polémico que seguramente será el centro del debate en las elecciones nacionales de noviembre.

Biden y Trump han estado discutiendo sobre las reglas de inmigración a distancia en mítines de campaña en diferentes estados, cada uno culpándose mutuamente por la afluencia de inmigrantes.

Pero el jueves estarán a unos 500 kilómetros (311 millas) de distancia el uno del otro: Biden se dirigirá a Brownsville, Texas, para reunirse con agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, autoridades policiales y líderes locales, y Trump se dirigirá a Eagle Pass, Texas, uno uno de los principales puntos de entrada de inmigrantes.

Tanto Trump como Biden han tratado de afirmar que él es, o será, el director ejecutivo más duro en el control de la migración durante el nuevo mandato presidencial que comienza el próximo enero.

Trump, en su exitosa candidatura a la presidencia en 2016, afirmó que construiría un muro fronterizo y haría que México pagara por ello. Parte de él fue construido durante su presidencia, pero nada fue pagado por México.

En un momento dado, sancionó la separación de los padres de sus hijos cuando intentaban ingresar a Estados Unidos, pero ante la protesta que siguió abandonó el esfuerzo.

En su exitosa campaña de 2020 contra Trump, Biden dijo que adoptaría políticas migratorias más humanas, pero ahora, con miles de migrantes que llegan cada semana a la frontera, se ha visto obligado a adoptar controles más estrictos.

Biden dijo que apoyaría una propuesta bipartidista en el Senado para nuevas reglas de inmigración, pero la legislación quedó condenada al fracaso cuando Trump dijo que no era lo suficientemente estricta. Cualquier republicano que al principio se inclinara a apoyarla rápidamente se alejó de la medida, a instancias de Trump.

Ahora, Biden dice que puede firmar una orden ejecutiva sobre inmigración, pero una orden ejecutiva no tiene la misma fuerza de ley que la legislación aprobada por el Congreso y casi con certeza sería impugnada en demandas por parte de grupos proinmigración.

Al mismo tiempo, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aunque ayudó a derrotar el plan bipartidista de inmigración, ha exigido que se agreguen controles migratorios a un proyecto de ley de gastos que Biden quiere que se apruebe, que incluye 60.000 millones de dólares en nueva ayuda para la lucha de Ucrania contra Rusia a dos años de la invasión.

Trump está cerca de asegurar la nominación presidencial republicana por tercer ciclo electoral consecutivo y ha dirigido sus ataques a Biden, con una encuesta reciente de Reuters/Ipsos que muestra que la inmigración es la principal preocupación para muchos votantes y que Biden es vulnerable al respecto.

Mientras tanto, los republicanos de la Cámara de Representantes han impugnado al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, jefe de inmigración de Biden, alegando que dejó la frontera sumida en el caos e ignoró las restricciones de inmigración existentes. Sin embargo, dado que los demócratas controlan el Senado, su condena y destitución del cargo son muy poco probables.Trump, por su parte, se dirigirá a Eagle Pass, Texas, a unas 325 millas de Brownsville, otro punto candente en el enfrentamiento entre estados y federales por la seguridad fronteriza, según otra persona que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no tiene autorización para discutir el tema.

El hecho de que Biden visite la frontera el mismo día que el expresidente republicano «muestra cuán grande es este problema para él», dijo un asistente de Trump.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Biden en su visita a Texas reiteraría los llamados a los republicanos del Congreso para que proporcionen los fondos necesarios para contratar agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, más funcionarios de asilo y tecnología de detección de fentanilo. (Información Voz de América).