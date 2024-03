Falleció Akira Toriyama, creador de ‘Dragon Ball’

–Akira Toriyama, icónico creador de historietas e ilustrador japonés, falleció a los 68 años a consecuencia de un repentino hematoma subdural, de acuerdo con un comunicado difundido este viernes en la página oficial de ‘Dragon Ball’, el exitoso manga convertido en serie animada que catapultó su popularidad.

Según el anuncio, el fallecimiento de Toriyama tuvo lugar el pasado 1 de marzo y su funeral se celebró en compañía de muy pocos allegados. Se recalca que, «siguiendo sus deseos», no se aceptarán flores, regalos de pésame ni otras ofrendas, y se pide no importunar con entrevistas a su familia.

El comunicado lamenta que el genio creativo haya dejado varias obras en «planea creación» y que quizás tenía muchas más cosas por lograr. Sin embargo, el texto recuerda que dejó al mundo muchas historias y obras memorables a lo largo de 45 años de carrera. «Esperamos que el mundo único que creó Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo», dice la nota.

You were a legend. Thank you and Rest in peace ?? pic.twitter.com/vIFPrtajNF

— Nagumo (@Nagumongl) March 8, 2024