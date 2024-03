Petro convoca a los pobladores del suroccidente colombiano a una gran marcha por la paz y a organizar «el poder popular»

–Una gran marcha por la paz convocó este jueves el presidente Gustavo Petro a los habitantes de todo el suroccidente colombiano, desde Nariño y Cauca hasta el Valle del Cauca para organizar desde allí «el poder popular» hacia el resto del territorio nacional.

“Los voy a invitar, ahora que se pusieron de moda las marchas, a una marcha por algo importante: la paz de Colombia, la paz de la región. Todos sabemos lo que está pasando en el territorio», manifestó el mandatario en un encuentro de Territorios de Reforma Agraria efectuado en el municipio de San Pablo, Nariño.

El jefe de Estado dijo que «hay que demostrar la contundencia y la fuerza del pueblo colombiano» y añadió que ello «comienza con los vientos del sur».

El primer mandatario advirtió que hay quienes dicen “que aquí el cambio se puede dominar, cooptar; que el cambio se puede aplazar. Que ese Petro es un poco bobo y deja pasar el tiempo» y puntualizó:

“No señores, aquí me eligieron para hacer el cambio. Al pueblo se le respeta, no se le engaña más. Y vamos a mostrar cómo se le respeta al pueblo a través de su unidad y fuerza».

Señaló que «la gran marcha comienza en Nariño y en el Cauca y en el Valle del Cauca por la paz del suroccidente colombiano».

Petro dijo que espera que «cada organización existente, llámese comunal, llámese campesina, llámese magisterial, sindical, juvenil, femenina, etcétera, organice en cada municipio los comités, las coordinadoras populares, diversas, para organizar no solo la movilización, sino para organizar el poder popular».

Advirtió que esta «demostración del poder popular no es para asustar a nadie, sino para hacer que nos imite el resto del pueblo de Colombia y entonces los cambios que se están haciendo sean irreversibles y se profundicen aún más, de tal manera que reforma agraria sea posible, de tal manera que la pensión sea posible, de tal manera que la educación para todas y todos sea posible, de tal manera que convivir con la naturaleza en Colombia sea posible, de tal manera que la paz de Colombia sea posible».

Luego en su cuenta en la red social X, el jefe del Estado escribió:

La gran marcha popular del suroccidente de Colombia por la.paz le mostrará a todo el pueblo de Colombia la necesidad de la unidad y la movilización para lograr el cambio de Colombia. Democracia y paz en movimiento. https://t.co/tgzEvbjjue — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2024

A pesar del gran esfuerzo de los medios de comunicación ayer. Esta manifestación en el Estadio Antonio Nariño del municipio dd San Pablo, Nariño, en favor del Cambio supero la mayoria de manifestaciones de la extrema derecha de ayer. Solo un pequeño municipio demuestra la fuerza… pic.twitter.com/415npT9oOp — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2024

De otro lado, el presidente Gustavo Petro se refirió a la Reforma Agraria y afirmó que el propósito es llegar a 10 millones de tierra fértil.

Advirtió que Colombia tiene 15 millones de tierras fértiles en manos de latifundistas improductivos y agregó que «por orden del artículo 1° del Acuerdo de Paz suscrito con las antiguas Farc en 2016, el Estado colombiano debe entregar al campesinado, mínimo, tres millones de tierras planas, fértiles, con agua y cercanas a las grandes vías de comunicación y a los grandes mercados. “Tenemos que llegar a 10 millones, ese es el propósito del Gobierno del Cambio».

“Eso se llama una reforma agraria, y este Gobierno no cede en ese propósito», subrayó en su intervención ante las comunidades del municipio de San Pablo, Nariño, en el marco del programa de Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam).

El mandatario indicó que a su administración se le ha querido impedir, desde el interior de la burocracia, que se pueda hacer esa reforma agraria, ya que las tierras más fértiles pertenecen a los grandes terratenientes, y justamente por allí es que pasan las vías 4G y 5G.

“A pesar de que es una inversión pública, no recuperando ese dinero, la inversión que queda en riqueza personal y particular del gran terrateniente de Colombia, que es parte de la gran oligarquía de Colombia. Se enriquecieron, despojando, no se enriquecieron trabajando. Esa es la gran diferencia en la historia de Colombia», aseguró.

El jefe de Estado se refirió a los conceptos que deben incluir en el Decreto que se expedirá para implementar el artículo 359 de la Ley 2294 de 2023 mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial dela Vida’ y que busca reglamentar el procedimiento de constitución, reconocimiento y fortalecimiento de la territorialidad campesina en el país.

Habló sobre el concepto de Reserva Campesina que se creó en el Acuerdo de Paz; el concepto de Territorio que permite la posibilidad de que este se amplíe.

“Ese decreto, entonces, debe tener los artículos pertinentes a la reforma agraria y a la industrialización de la producción integrada, además de la idea de territorialidad. Sí tiene los tres, inmediatamente lo firmamos», sostuvo.

El mandatario puntualizó, además, que “esta será apenas la primera fase de lo que queremos».

El jefe de Estado se refirió a la historia del despojo de tierras en Colombia.

“El propósito de este Gobierno es retornar el camino de la historia, para que los descendientes campesinos de esas generaciones violentadas puedan tener de nuevo tierra fértil. Esa es la reforma agraria», señaló.

No obstante, afirmó que esas “historias de terror no han terminado».

Desde mediados del siglo pasado, agregó, siguen las amenazas de masacres, de miedo, de asesinato de dirigentes “para que el pueblo tenga miedo, para que no se organice, para que no mire a través la historia hacia atrás y reclame lo que es suyo».

Este es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, advirtió, sino que implica una organización profunda del pueblo campesino. Entonces, “debemos siempre mantener la idea de obtener la tierra que fue despojada en Colombia, pero no lo vamos a hacer a la fuerza. No vamos a desatar una nueva guerra».

El presidente agregó que el propósito de su Gobierno es que el campesino sea dueño de la tierra fértil y productiva, de sus cosechas, y así mejorar su calidad de vida.

“Tenemos que lograr que el Gobierno Nacional ponga el billete en forma de crédito subsidiado o no, para que el campesinado pueda ir montando las factorías de la industrialización y ustedes pongan la organización».