Emiratos Árabes, un país desértico, queda literalmente inundado tras una tormenta y está practicamente paralizado (VIDEOS)

–Gran parte de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se ha visto afectada por una tormenta que ha convertido las carreteras del país en ríos y ha paralizado parcialmente la vida en las principales ciudades, informa Khaleej Times. Las fuertes lluvias golpearon el país desértico durante el fin de semana.



Fotos y vídeos colgados en las redes sociales por residentes muestran coches circulando por carreteras inundadas, gente intentando caminar por aceras con el agua casi hasta las rodillas y algunos incluso flotando en barcas. A su vez, los habitantes de Dubái denuncian que el agua se está filtrando en sus casas y tienen dificultades para moverse por la ciudad. Sharjah fue la ciudad más afectada por el ciclón.

Major flood due heavy rains in Al Shahba of Sharjah, UAE ?? (09.03.2024)

??Watch now the International online forum. Global crisis. The Responsibility.https://t.co/QtSmY7k3fX

??Egon Cholakyan's address to humanityhttps://t.co/mIMYzYWAFP pic.twitter.com/vyqEwmN4xL — Andrey (@Andrej78069591) March 9, 2024



Las fuertes lluvias también han creado flujos de lodo, que impiden circular a los coches. También se informa de que en algunas partes del país ha caído granizo. Las autoridades intentan combatir las consecuencias del ciclón bombeando agua de las carreteras y cerrando las zonas peligroso para el tráfico. Por este motivo la Autoridad de Carreteras y Transporte del país suspendió temporalmente los servicios de autobús entre Dubái y Sharjah y modificó la ruta de otro transporte público entre ambos emiratos.



La Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Emergencias comunicó que actualmente las lluvias «se concentran en las islas, las costas y las regiones norteñas y oscilan entre fuertes y moderadas», y señaló que la severidad de las condiciones meteorológicas disminuirá gradualmente a partir del sábado por la noche.

????? ????? ????????? ?????? ?? ????? ????? ????? ??????? ??????? ?????? Field teams' efforts to secure flood areas and water accumulations in valleys#????????_???_?????#uae_safe pic.twitter.com/WUuSUj85xF — ????? ???????? (@moiuae) March 9, 2024



«Los esfuerzos conjuntos e integrados para hacer frente a diversos retos han contribuido a reducir los daños y a garantizar la seguridad de todos», destacó el organismo, agregando que centrará sus esfuerzos en garantizar la seguridad de las presas y su eficacia en el almacenamiento de agua, organizar el flujo de tráfico para evitar atascos y facilitar la circulación de vehículos de emergencia y asegurar los valles y las vías fluviales. (Información RT).